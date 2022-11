Traumtor von Geyer beschert Auswärtssieg

Am vergangenen Samstag ging es für die Elf von Jens Reich ein letztes Mal auf Punktejagd im Kalenderjahr 2022, zu Gast beim „Angstgegner“ Hermsdorf. Vor einer tollen Kulisse pfiff der junge Unparteiische Justin Patzer das Spiel an.

Sofort machte der FSV Druck und nach ein paar Minuten die erste Chance von Näther, welche der Hermsdorfer Schlussmann zur Ecke parieren konnte. In der 10. Spielminute war es dann Geyer, welcher nach einer Ecke den Ball „Volley“ nahm und die Kugel unter das Gebälk zimmerte. Den Schwung der frühen Führung nahmen die Orlataler mit, dennoch fehlte die Genauigkeit im Abschluss, weshalb man nicht erhöhen konnte. Von den Gastgebern war nicht so viel zu sehen, da die Abwehrreihe um Gäbler kaum Chancen zuließ oder Müller parierte. So ging man mit der 0:1 Führung in die Pause. In Halbzeit zwei das gleiche Bild. Wieder waren es die Orlataler, die das Spiel bestimmten, aber man scheiterte vermehrt an den Nerven oder am Torrahmen. Das Spiel wurde härter und durch viele Fouls im zweiten Durchgang immer wieder im Spielfluss unterbrochen. Da man vorne die Führung nicht ausbauen konnte, musste man hinten immer wieder zittern, denn mit der Dauer des Spiels kamen auch die Holzländer immer wieder gefährlich vor das Tor, teilweise fehlten Zentimeter zum Ausgleich.