Traumtor von Drittliga-Spieler geht um die Welt

Yannick Schlatter vom FC Niederweningen erzielte in der Vorrunde einen Prachtstreffer. Damit könnte er nun den «People’s Puskas Award» gewinnen.

Nur wenig später folgt der Geniestreich: Schlatter steht nach einem hohen Zuspiel am Sechzehner, vernascht den ersten gegnerischen Verteidiger mit einer Pirouette, den zweiten mit dem «Elastico»-Trick und einem Tunnel und schlenzt den Ball ins lange Eck - 3:2.

Ende Oktober trifft der FC Niederweningen in der Drittliga-Gruppe 4 auf den FC Seuzach II . Kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit stellt Mittelfeldspieler Yannick Schlatter auf 2:2.

Das Voting läuft - doch die Zeit drängt

Dieser so besondere Treffer des 23-Jährigen ist nun eines von 100 Toren von Amateur-Fussballspielern aus aller Welt, das für den «People’s Puskas Award» nominiert ist.

Nur noch kurze Zeit kann online auf der «People’s Puskas-Award»-Site für die verschiedenen Tore abgestimmt werden.

Die acht Treffer mit den meisten Stimmen kommen ins Finale.

Yannick Schlatter spielt erst seit dieser Saison für die Wehntaler. Zuvor war er beim FC Diessenhofen aktiv. Sein Stammverein ist die SV Schaffhausen.

Er kam von einem Kreuzbandriss zurück, den er sich vor zwei Jahren auf dem Sportplatz in Seuzach zugezogen hatte – genau dort also, wo er nun sein Prachtstor erzielte.

