Traumtor von Blitzstarter Raabe gibt die Richtung vor

Nach dem ersten Saisonsieg wollte unsere 2. Mannschaft gleich mit 3 Punkten nachlegen. Wie von Trainer Aland gefordert legte unsere Elf sofort den Vorwärtsgang ein und überrannte die Gastgeber in den ersten 25 Minuten. Bereits in der 1. Minute zog Sebastian Raabe nach Pass von Martin Borzutzki aus 30 Metern ab und versenkte den Ball sehenswert zum 1:0 im rechten Winkel. Weiter ging es nur in eine Richtung und nach einem Eckball von Steven Rödiger erzielte Michael Krankowski das 2:0 nach 9 Minuten. Weitere Tore waren möglich, doch den Schuss von Florian Laatz konnte Torwart René Sauer stark parieren und die Schüsse von Sebastian Raabe und Paul Pfaffendorf gingen knapp vorbei. Nach 30 Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel, doch die SG-Verteidigung klärte die vielen langen und hohen Bälle konsequent oder Torwart Martin Behnke krallte sich die Bälle rechtzeitig vor den Crispendorf-Stürmern. Trotzdem kassierte man nach 39 Minuten den Anschlusstreffer zum 1:2, als Lorens Dietz eine Flanke stark verwertete. Mit einer knappen, aber hochverdienten Führung ging es in die Pause.

In der 2. Halbzeit stellte sich unsere Mannschaft auf Kampf pur ein. Der Ball lief nicht mehr so gut wie in der 1. Halbzeit, die Gastgeber hatten wieder Hoffnung auf Punkte, konnten sich aber keine großen Chancen erspielen, da unsere Defensive hellwach verteidigte. Da wir uns auch nicht mehr so gut nach vorne kombinierten, musste ein langer Ball auf Steven Rödiger herhalten. Dieser kam kurz vor Torwart René Sauer an den Ball und wurde in der 69 Minute im Strafraum gelegt - Elfmeter. Florian Laatz legte sich den Ball zurecht und traf zum erlösenden 3:1. Danach agierte unsere Elf wieder souveräner und der eingewechselte Andy Erdmann setzte in der 89 Minute nach Pass von Florian Laatz mit einem platzierten Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt zum 4:1.