Traumtor und schöne Momente zum Abschluss!

Vielmehr waren es Personalien, die herauszuheben waren: Keeper Tobias Winter absolvierte sein womöglich letztes Heimspiel für die SGDK und legte nochmal eine starke Leistung hin. Er bekam seinen Abschied wie seinen Applaus – und machte sich sowohl als Spieler als auch als Frauen-Co-Trainer mehr als verdient! Das eine Gegentor konnte er nicht verhindern, die FSG hatte zwischenzeitlich ausgeglichen und wollte unbedingt den dritten Platz halten, was am Enden nicht gelang.

So, wie sich das für einen Vizemeister gehört, hat die SGDK vor der Relegation nochmal Selbstvertrauen getankt und die reguläre Saison in der KOL Nord mit einem Sieg abgeschlossen: Beim 3:1 (2:1) zuhause gegen die FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen stand aber diesmal weniger das Sportliche im Vordergrund.

In Führung gebracht hatte die SGDK Leopold Hornung, für den sich das Team ebenfalls sehr über den Treffer freute! Nach Pfosten-Abpraller war er zur Stelle. Die zweite Hälfte plätscherte dann sportlich eher so vor sich hin, das 3:1 war aber nochmal ein Highlight, als Jonas Dzinic nach einem Konter mehrere Gegenspieler aussteigen ließ! So stehen am Saisonende 69 Punkte für die SGDK, und umso höher war dieser Sieg nochmal einzustufen, weil mit den angeschlagenen Marc Andre Lange, Leo Käsmann und Constantin Pabst wichtige Spieler fehlten.

SGDK: Tobias Winter; Lasse Mohr, Jonas Hofmann, Levin Baumgart (56. Felix Hofmann), Tobias Witzel, Leopold Hornung, Marius Biel (56. Moritz Hofmann), Jonas Strube (82. Loris Baumgart), Kevin Pachowski, Jonas Dzinic, Luca Hilpert.

Tore: 1:0 Leopold Hornung (17.), 1:1 Fabian Fey (25.), 2:1 Jonas Hofmann (32.), 3:1 Jonas Dzinic (81.)

Zuschauer: 80

Zeitstrafe: Hendrik Merz (Kiebitzgr./Rothenkirchen, 29.)