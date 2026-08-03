Traumtor und packender Auftakt SV Melle und BW Hollage teilen die Punkte von Michael Eggert · Heute, 00:17 Uhr · 0 Leser

Tom Kleinbuntemeyer erzielt den 1:1-Ausgleich für BW Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Zum Landesliga-Start liefern sich der SC Melle 03 und Aufsteiger BW Hollage ein intensives Duell auf hohem Niveau.

Mit einem echten Spitzenspiel begann die neue Landesliga-Saison: Gleich am ersten Spieltag trafen mit dem SC Melle 03 und Aufsteiger BW Hollage zwei Zugpferde des Osnabrücker Amateurfußballs aufeinander. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an eine intensive und temporeiche Partie mit zahlreichen Höhepunkten. Nach gut einer Viertelstunde brachte Paul Plückebaum den SC Melle 03 mit einem Traumtor in Führung. Sein Distanzschuss schlug unhaltbar im Torwinkel ein und sorgte für die frühe Gästeführung.

SC Melle bejubelt Torschützen Paul Plückbaum – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der Gastgeber zeigte sich jedoch unbeeindruckt und belohnte sich nach einer halben Stunde mit dem Ausgleich. Tom Kleinbuntemeier traf zum viel umjubelten 1:1. Kurz vor der Pause hatte BW Hollage sogar die Chance, das Spiel zu drehen. Zunächst scheiterte Tom Haarmeier freistehend vor dem Tor mit einem Lattentreffer, wenig später strich ein Volleyschuss von Niklas Lübben nur knapp am Meller Tor vorbei. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Vor allem die Gäste erspielten sich mehrere gute Torchancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders Paul Plückebaum hatte in der Schlussviertelstunde zweimal die Möglichkeit, den Sieg für den SC Melle perfekt zu machen, ließ beide Großchancen jedoch ungenutzt.