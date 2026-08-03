 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Traumtor und packender Auftakt

SV Melle und BW Hollage teilen die Punkte

von Michael Eggert · Heute, 00:17 Uhr · 0 Leser
Tom Kleinbuntemeyer erzielt den 1:1-Ausgleich für BW Hollage
Tom Kleinbuntemeyer erzielt den 1:1-Ausgleich für BW Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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Landesliga Weser-Ems
SC Melle 03
BW Hollage

Zum Landesliga-Start liefern sich der SC Melle 03 und Aufsteiger BW Hollage ein intensives Duell auf hohem Niveau.

Mit einem echten Spitzenspiel begann die neue Landesliga-Saison: Gleich am ersten Spieltag trafen mit dem SC Melle 03 und Aufsteiger BW Hollage zwei Zugpferde des Osnabrücker Amateurfußballs aufeinander. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an eine intensive und temporeiche Partie mit zahlreichen Höhepunkten.

Nach gut einer Viertelstunde brachte Paul Plückebaum den SC Melle 03 mit einem Traumtor in Führung. Sein Distanzschuss schlug unhaltbar im Torwinkel ein und sorgte für die frühe Gästeführung.

SC Melle bejubelt Torschützen Paul Plückbaum
SC Melle bejubelt Torschützen Paul Plückbaum – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der Gastgeber zeigte sich jedoch unbeeindruckt und belohnte sich nach einer halben Stunde mit dem Ausgleich. Tom Kleinbuntemeier traf zum viel umjubelten 1:1. Kurz vor der Pause hatte BW Hollage sogar die Chance, das Spiel zu drehen. Zunächst scheiterte Tom Haarmeier freistehend vor dem Tor mit einem Lattentreffer, wenig später strich ein Volleyschuss von Niklas Lübben nur knapp am Meller Tor vorbei.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Vor allem die Gäste erspielten sich mehrere gute Torchancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders Paul Plückebaum hatte in der Schlussviertelstunde zweimal die Möglichkeit, den Sieg für den SC Melle perfekt zu machen, ließ beide Großchancen jedoch ungenutzt.

So blieb es am Ende beim leistungsgerechten 1:1. Für Aufsteiger BW Hollage ist der Punktgewinn gegen einen der Favoriten ein gelungener Einstand in die Landesliga.

Die Stimmen zum Spiel:
"Wir sind mit dem Auftakt in die neue Spielzeit sehr zufrieden, wir haben ein intensives und für die Zuschauer immer spannendes Derby gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir stärker und können mit einer Führung in die Pause gehen, nach dem Wechsel lag das Chancenplus beim SCM. Hinten raus mussten wir etwas leiden, die Punkteteilung ist unter dem Strich aber das richtige Ergebnis", sagte Hollages Daniel Lutzer-Both.
"Mit der Leistung, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben bin ich nicht zufrieden. Da habe ich nur wenig von dem gesehen, was wir uns vorgenommen und in der Vorbereitung auch schon gezeigt haben. Im zweiten Durchgang war es dann deutlich besser. Zur Pause können wir auch hinten liegen, in der 2. Halbzeit hatten wir dann mehrere klare Möglichkeiten zur Führung. Untern Strich müssen wir heute mit dem Punkt leben, weil wir es leider nicht geschafft haben über 90 Minuten unser volles Leistungsvermögen abzurufen,“ lautet das Statement von Trainer Robin Twyrdy