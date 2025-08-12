Traumtor und Assist: Lennart Karl entscheidet Test des FC Bayern

Knapper 2:1-Erfolg für den FC Bayern gegen Grashoppers Zürich. Beim Testspiel am Dienstagabend vertraute Vincent Kompany neben etablierten Kräften gleich fünf Youngstern. Neben Jonah Kusi-Asare, David Santos und Lennart Karl durften auch Magnus Dalpiaz und Felipe Chavez von Beginn an auflaufen. Am Freitag stand das Duo noch gemeinsam in der Regionalliga gegen Schwaben Augsburg auf dem Platz .

Ebenfalls zwei Bayern-Talente zogen im offensiven Mittelfeld der Schweizer ihre Fäden. Neben Lovro Zvonarek spielt kommendes Jahr auch Jonathan Asp-Jensen im Züricher Mittelfeld. Dieser hatte auch die erste Chance auf dem Fuß, doch sein Schuss aus der zweiten Reihe landete nur am Außennetz.

Auf der anderen Seite machte Chavez auf sich aufmerksam: Nach der ersten Chance von Serge Gnabry für die Bayern flog sein Distanzschuss nur knapp drüber. Besser machte es dann Shootingstar Lennart Karl. Aus der Distanz zirkelte der 17-Jährige den Ball unhaltbar in die Maschen. Und damit nicht genug.

Lennart Karl vom FC Bayern: „Heute hat wieder alles gepasst“

Nur wenige Augenblicke später zog Karl das Tempo auf Rechtsaußen an und spielte den Ball passgenau auf Kusi-Asare. Der 18-jährige schwedische Stürmer nahm die Kugel stark mit und schoss überlegt zur 2:0-Führung ein. In der Folge machte auch der eingewechselte Wisdom Mike auf sich aufmerksam, belohnte sich aber nach Karl-Zusammenspiel nicht. Der Anschlusstreffer Zürichs verhinderte den Bayern-Sieg nicht. Ab der 62. Minute ließ Vincent Kompany die etablierten Kräfte aufs Feld, die den Sieg über die Zeit spielten. Die besten Chancen zu erhöhen, vergab Luis Diaz nach starkem Solo (83.) und im Eins gegen Eins (88.).

Lennart Karl bei fcbayern.tv: „Ich bin ja einer der jüngsten Spieler, fühle mich aber richtig wohl in der Mannschaft. Die Jungs nehmen mich perfekt auf. Ich kann meine Stärken zeigen und arbeite an meinen Schwächen. Heute hat wieder alles gepasst – das Tor, dazu der Assist und insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich will als Jugendspieler vorangehen, meine Stärken zeigen und mich weiterentwickeln. Ich würde mich freuen, bei Bundesligaspielen oder auch größeren Spielen zum Einsatz zu kommen. Bei den Testspielen hat alles gut geklappt, aber ich will jetzt auch im Supercup gegen Stuttgart oder in der Bundesliga Spielzeit bekommen. Dafür arbeite ich sehr hart und ich hoffe, dass es klappt.“