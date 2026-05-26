„Traumtor“ rettet TSV Emmering – Relegationsplatz in der eigenen Hand

FB KL Emmering (grün) Marinus Riedl – Foto: Sro

„Das war heute ein schweres Spiel“, pustete Thomas Köck hörbar durch. „Großholzhausen wollte nicht so richtig Fußball spielen. Sie haben hinten immer nur quer gespielt. Es war für uns schwierig, gegen eine Mannschaft, die nicht wirklich will. Dafür, dass es für sie um nichts mehr ging, haben sie sehr kompakt gespielt und es uns richtig schwer gemacht.“

Lange hatte es bei brütender Pfingstsonntagshitze 0:0 im Emmeringer Pfarrbachstadion geheißen. Ein Unentschieden wäre für die heimische Kreisliga-Mannschaft der Köck-Brüder im Abstiegskampf zu wenig gewesen. Aber man merkt, dass ein neuer Geist bei den Grün-Weißen Einzug gehalten hat, der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück. Daher war es gar nicht so überraschend, dass Simon Wimmer in der 81. Minute doch noch traf und den TSV zum Sieg schoss. Weil Flintsbach zuvor gegen Reischach 1:1 gespielt hatte, konnte Emmering vorbeiziehen und kann nächsten Samstag gegen Grünthal aus eigener Kraft in die Relegation einziehen.

„Ausschlaggebend bei der Hitze war heute, dass die Jungs nicht aufgehört haben. Sie haben immer weitergemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir uns viele Ecken und Freistöße erarbeitet, das war am Ende entscheidend“, bilanzierte TSV-Trainer Köck. Eine dieser zahlreichen Standardsituationen nutzte Simon Wimmer spät, aber verdient zum 1:0. Der Kapitän schlenzte den Ball aus 16 Metern in den Winkel.

„Es war ein Traumtor. Wir haben uns erarbeitet, dass der Ball für uns wieder einschlägt, weil wir in den letzten Wochen an unserer Einstellung, der Mentalität und am Willen gearbeitet haben“, so der Coach. Obwohl der kausale Zusammenhang zwischen einem Schuss in den Winkel und der Herangehensweise nur schwer messbar ist, liegt Thomas Köck mit seiner Einschätzung richtig. Die Emmeringer Dorfgemeinschaft ist wieder zum Leben erwacht und kämpft nun mit allem, was sie hat, um den Klassenerhalt. Ab und an braucht es bei diesem Unterfangen neben dem Einsatz auch einen Kunstschuss ins Glück.