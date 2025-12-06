Traumtor rettet Remis in Walldorf

Der TSV Steinbach Haiger startete vor den 298 Zuschauern in Walldorf mit großem Schwung in die Partie, doch Jonas Singer (2.), Marvin Mika (6.) und Tim Kircher (12.) verpassten jeweils die Führung. Aus heiterem Himmel schickte Dennis Egel seinen Kollegen Konrad Riehle steil. Der Rechtsaußen kam aus spitzem Winkel zum Abschluss und traf mit dem ersten Torschuss der Hausherren zum 1:0 (13.). Steinbach wirkte etwas geschockt und musste zwei Großchancen von Felix Kendel (14. & 31.) überstehen. In der 34. Minute scheiterte Eros Dacaj mit einem Schuss aufs kurze Eck. Die letzten beiden Gelegenheiten vor der Pause hatte dann auch wieder der FC Astoria, doch Muhammed Zor und Felix Kendel scheiterten mit einer Doppelchance an Jesper Heim und schoben den Abpraller dann neben das Gehäuse. Somit ging es mit der 1:0-Führung der Walldorfer in die Kabinen.

Erneut erwischte der Gast den besseren Start. In der 52. Minute klärten Verteidiger der Astoria gleich drei Abschlüsse in einer Szene. Zuerst hatte es Jonas Singer doppelt versucht, dann Christopher Schadeberg, aber eine Schulter verhinderte den Ausgleich. Knapp vier Minuten später wurde es strittig. Jonas Singer wurde von Lennart Grimmer im Strafraum ungerannt. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Serkan Firat hatte die nächste Gelegenheit zum Ausgleich, doch schob den Ball nach Pass von Jonas Singer links vorbei (62.). Quasi im Gegenzug scheiterte Marcel Carl an Jesper Heim (64.). Auf der Gegenseite kam Marvin Mika zum Abschluss, aber auch hier war der Keeper zur Stelle (65.). 120 Sekunden später gelang dem TSV Steinbach Haiger dann der verdiente Ausgleich. Eros Dacaj spielte einen Traumpass aus dem zentralen Mittelfeld. Jonas Singer ließ seinen Gegenspieler stehen und traf überlegt zum 1:1 in die lange Ecke. In der 74. Minute zeigten sich die Hausherren erneut eiskalt. Leon Volz hielt den Ball auf der rechten Seite gerade noch im Feld. Flankte dann in die Mitte, wo Muhammed Zor direkt schoss. Jesper Heim konnte diesen Abschluss noch parieren. Den Abpraller köpfte Zor dann zum 2:1 ins Netz. Steinbach musste wieder einem Rückstand hinterher laufen und kam durch ein Zusammenspiel von Kim Bellinghausen, Jakob Pfahl und Maik Diede zu einer Großchance, die Torwart und Verteidiger zusammen klärten (83.). Es brauchte einen besonderen Moment für die verletzungsbedingt stark dezimierten Gäste und den gab es in der 86. Minute. Serkan Firat knallte das Leder aus 25 Metern in den rechten oberen Knick. Nach seinem Tor in Sandhausen, war dies schon der zweite Treffer des erfahrenen Rechtsaußen, der das Prädikat „Tor des Monats“ in dieser Saison verdient hatte. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch während Jakob Pfahl links über das Tor schoss (90.), zielt Iosif Maroudis in der zweiten Minute der Nachspielzeit rechts drüber. Am Ende bleib es beim 2:2-Remis, mit dem der TSV Steinbach Haiger die Hausherren in der Tabelle hinter sich hielten.

Nach 20 Spielen hat der TSV Steinbach Haiger 32 Punkte auf dem Konto. Gerade weil das Team teilweise bis zu zwölf Ausfälle zeitgleich und dabei keinen gesunden Stürmer mehr im Kader hatte, kann man mit der Bilanz zum Jahreswechsel am Haarwasen leben. Dabei mussten in den letzten Wochen auch immer wieder etliche Spieler der Verbandsliga-Mannschaft in der Regionalliga aushelfen.