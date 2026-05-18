Traumtor rettet KFC Uerdingen einen Punkt gegen Kleve

Der KFC kam motiviert aus der Pause und spielte nun deutlich mutiger als in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Was jedoch weiterhin fehlte, war der richtige Zug zum Tor. Adam Tolba zögerte etwa in guter Position zu lange, sein Schuss konnte dadurch noch abgefälscht werden. Um neuen Schwung zu bringen, wechselte Julian Stöhr nach etwa einer Stunde dreifach. Für Noguchi, Kaya und Dimitrijevski kamen Mohamed Benslaiman Benktib, Seongsun You und Dave Fotso Youmssi. Dieser Wechsel sollte sich schon nur zwei Minuten später bezahlt machen. Denn Dave Fotso Youmssi fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und schlenzte den Ball mit einer Mischung aus Wucht und Gefühl unhaltbar in den Winkel (62.). „Ein Treffer zum Einrahmen“, war auf der Tribüne zu vernehmen.