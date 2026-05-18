Traumtor rettet KFC Uerdingen einen Punkt gegen Kleve

Die Uerdinger hatten mehr vom Spiel, ohne allerdings nach vorne richtig zwingend zu werden. In vielen Situationen blieb der KFC in letzter Konsequenz zu ungenau. Nach einer Ecke kam Anthony Oscasindas per Kopf zum Abschluss, sein Versuch verfehlte allerdings das Tor (20.). Kleve hingegen verständigte sich vornehmlich auf die Defensive und kam nur selten nach vorne. Die größte Chance der ersten 25 Minuten hatten dennoch die Gäste zu verzeichnen, als ein Schuss an den Innenpfosten klatschte (21.). Nach einer halben Stunde wurde es wieder brenzlig im Uerdinger Strafraum, dieses Mal ging der Ball am Tor vorbei.
Kleve schockt den KFC
Kurz vor der Pause hatten viele KFC-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, als Yasin-Cemal Kaya steil geschickt wurde. Er hätte selbst abschließen oder den Ball querlegen können, doch er traf den Ball nur mit der Schuhspitze und hätte beinahe ein komplettes Luftloch geschlagen. Den Torschrei gab es dafür eine Minute später, aber nicht für die Uerdinger. Nach einer Ecke auf der anderen Seite bugsierte Fabio Forster den Ball über die Linie und schockte dadurch die Grotenburg (41.).
Der KFC kam motiviert aus der Pause und spielte nun deutlich mutiger als in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Was jedoch weiterhin fehlte, war der richtige Zug zum Tor. Adam Tolba zögerte etwa in guter Position zu lange, sein Schuss konnte dadurch noch abgefälscht werden. Um neuen Schwung zu bringen, wechselte Julian Stöhr nach etwa einer Stunde dreifach. Für Noguchi, Kaya und Dimitrijevski kamen Mohamed Benslaiman Benktib, Seongsun You und Dave Fotso Youmssi. Dieser Wechsel sollte sich schon nur zwei Minuten später bezahlt machen. Denn Dave Fotso Youmssi fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und schlenzte den Ball mit einer Mischung aus Wucht und Gefühl unhaltbar in den Winkel (62.). „Ein Treffer zum Einrahmen“, war auf der Tribüne zu vernehmen.
Mit dem Ausgleichstreffer ging ein merklicher Ruck durch die Mannschaft, angefeuert von den Fans spielte der KFC voll auf Sieg. Ein Schuss von Lipinski wurde von Gäste-Keeper Ahmet Taner herausgefischt (67.). Trotz großen Aufwands reichte es für den KFC am Ende nicht zum Sieg gegen Kleve. Benktib traf in der Nachspielzeit den Pfosten.