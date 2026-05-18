 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Traumtor rettet KFC Uerdingen einen Punkt gegen Kleve

Oberliga Niederrhein: Die große Leistungssteigerung nach dem Debakel von Schonnebeck blieb aus, der KFC Uerdingen müht sich zu einem 1:1 gegen Kleve – und verabschiedet sich damit endgültig aus dem Aufstiegsrennen.

von Marvin Wibbeke · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Wieder kein Dreier für den KFC
Wieder kein Dreier für den KFC – Foto: Ralph Görtz

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KFC Uerdingen
1. FC Kleve
Julian Stöhr
Julian Stöhr

Eine Woche nach der deutlichen 1:6-Pleite bei der Spielvereinigung Schonnebeck ging es an diesem Sonntag in der Oberliga Niederrhein wieder um Punkte für den KFC Uerdingen. Die Uerdinger zeigten nach der von Trainer Julian Stöhr als „peinlicher Auftritt“ bezeichneten Leistung ein besseres, aber bei Weitem kein gutes Spiel. Nach Rückstand reichte es gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Kleve zu einem 1:1.

Gestern, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
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So ungehalten der Coach nach dem 1:6 vor einer Woche auch war, so machte er im Vorfeld des Spiels gegen Kleve deutlich, dass wegen eines schlechten Spiels keiner der Spieler bei ihm nun unten durch sei. Die vorgenommenen Änderungen in der Startelf dürften deshalb keineswegs als Konsequenz des Schonnebeck-Spiels verstanden werden. Kapitän Ole Päffgen etwa fehlte dem KFC aus privaten Gründen, er wurde durch Jesse Sierck ersetzt, der nach seiner langen Rot-Sperre erstmals wieder zum Einsatz kam. Zudem ersetzte Ibuki Noguchi Seongsun You auf der Position des rechten Verteidigers. Da Päffgen nicht zur Verfügung stand, führte Alexander Lipinski seinen KFC als Spielführer auf den Platz.

Unglückliche Rückkehr

Die Uerdinger, die von ihren Fans gewohnt positiv unterstützt und angefeuert wurden, versuchten von Anfang an, die gewünschte und geforderte Reaktion zu zeigen. Kapitän Lipinski wurde früh im Spiel steil geschickt, sein Schuss aus halbrechter Position wurde allerdings im letzten Moment noch abgeblockt (4.).

Das Duell Uerdingen gegen Kleve war zugleich das Wiedersehen mit Dominik Burghard, der in der Hinrunde für den KFC gespielt hat. Beim Gastspiel der Klever in der Grotenburg kam er in den Genuss eines Einlaufens, was ihm in der Zeit in Uerdingen nicht vergönnt war. Und auch an diese Rückkehr an alte Wirkungsstätte wird Burghard keine guten Erinnerungen haben, nach nicht einmal einer Viertelstunde musste der Pechvogel verletzt ausgewechselt werden.

Die Uerdinger hatten mehr vom Spiel, ohne allerdings nach vorne richtig zwingend zu werden. In vielen Situationen blieb der KFC in letzter Konsequenz zu ungenau. Nach einer Ecke kam Anthony Oscasindas per Kopf zum Abschluss, sein Versuch verfehlte allerdings das Tor (20.). Kleve hingegen verständigte sich vornehmlich auf die Defensive und kam nur selten nach vorne. Die größte Chance der ersten 25 Minuten hatten dennoch die Gäste zu verzeichnen, als ein Schuss an den Innenpfosten klatschte (21.). Nach einer halben Stunde wurde es wieder brenzlig im Uerdinger Strafraum, dieses Mal ging der Ball am Tor vorbei.

Kleve schockt den KFC

Kurz vor der Pause hatten viele KFC-Fans den Torschrei schon auf den Lippen, als Yasin-Cemal Kaya steil geschickt wurde. Er hätte selbst abschließen oder den Ball querlegen können, doch er traf den Ball nur mit der Schuhspitze und hätte beinahe ein komplettes Luftloch geschlagen. Den Torschrei gab es dafür eine Minute später, aber nicht für die Uerdinger. Nach einer Ecke auf der anderen Seite bugsierte Fabio Forster den Ball über die Linie und schockte dadurch die Grotenburg (41.).

Der KFC kam motiviert aus der Pause und spielte nun deutlich mutiger als in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Was jedoch weiterhin fehlte, war der richtige Zug zum Tor. Adam Tolba zögerte etwa in guter Position zu lange, sein Schuss konnte dadurch noch abgefälscht werden. Um neuen Schwung zu bringen, wechselte Julian Stöhr nach etwa einer Stunde dreifach. Für Noguchi, Kaya und Dimitrijevski kamen Mohamed Benslaiman Benktib, Seongsun You und Dave Fotso Youmssi. Dieser Wechsel sollte sich schon nur zwei Minuten später bezahlt machen. Denn Dave Fotso Youmssi fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und schlenzte den Ball mit einer Mischung aus Wucht und Gefühl unhaltbar in den Winkel (62.). „Ein Treffer zum Einrahmen“, war auf der Tribüne zu vernehmen.

Mit dem Ausgleichstreffer ging ein merklicher Ruck durch die Mannschaft, angefeuert von den Fans spielte der KFC voll auf Sieg. Ein Schuss von Lipinski wurde von Gäste-Keeper Ahmet Taner herausgefischt (67.). Trotz großen Aufwands reichte es für den KFC am Ende nicht zum Sieg gegen Kleve. Benktib traf in der Nachspielzeit den Pfosten.