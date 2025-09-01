Traumtor macht den Tag perfekt – Geisling schlägt Ober- Unterhaunstadt

Langengeisling verfügte über viel Rückenwind durch den Sieg über Kammerberg und wollte in Haunstadt nachlegen.

Langengeisling – Rund 100 Kilometer Busfahrt, drei Punkte einfahren, und dann mit den vielen Fans und der neuen Vereinstracht direkt zum Herbstfest – der FC Langengeisling hatte einen guten Plan für den Samstagnachmittag. Und der ist auch voll aufgegangen. Mit 4:1 (2:1) Toren gewann das Team von Trainer Max Hintermaier hochverdient beim TSV Ober-Unterhaunstadt. Das einzige, das sich die Geislinger vorwerfen lassen müssen: Sie hätten den Sack deutlich früher schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen.

Nur fünf Minuten später legte Kilian Kaiser nach, mit einem „Schlitzohr-Tor“, wie es sein Teamkollege und Sportlicher Leiter Max Maier bezeichnete. Eine verkappte Flanke war zum Torschuss geworden und überraschte den Haunstädter Torwart sichtlich. Der Ball schlug zum 2:0 im kurzen Eck ein.

Von Beginn an war der FCL überlegen, nutzte aber in der ersten Halbzeit seine Möglichkeiten nicht. So musste letztlich ein Standard herhalten für die Führung. Phiipp Maiberger jagte einen Freistoß in Richtung TSV-Tor. Keeper Alexander Lindner konnte den Ball nicht festhalten, und Sebastian Schubert staubte zum 1:0 ab (38.).

Eigentor macht Spiel spannend

Die Heimelf strahlte im ersten Durchgang nicht wirklich Gefahr aus, und dennoch kam sie nach einem weiten Einwurf zum Anschlusstreffer – den sie nicht mal selbst erzielten. Severin Stenzel bugsierte den Ball bei einem Klärungsversuch in die eigenen Maschen (45.).

Entsprechend angesäuert ging der FCL in die Kabine. Wird‘s doch nochmal spannend? In der 53. Minute war die Frage dann halbwegs beantwortet. Maier schlug aus dem Halbfeld heraus einen diagonalen Ball zwischen Torwart und Abwehrreihe. Bevor die TSV-Defensive schalten konnte, spritze Schubert dazwischen. Keeper Lindner verschätzte sich, Schubert beförderte die Kugel per Kopf zum 3:1 ins Netz.

Langengeisling zeigt sich nicht durchgängig fokussiert

Zur Beruhigung reichte die Zwei-Tore-Führung allerdings nicht aus. Die Gäste verloren den Faden, wurden in ihren Aktionen fahriger, aber Haunstadt konnte aus seiner Feldüberlegenheit auch nichts machen. Gut war diese Phase der Geislinger nicht. Mit etwas mehr Biss und Entschlossenheit wäre ein höherer Sieg möglich gewesen.

So musste der FCL bis zur 87. Minute warten, ehe Maier mit dem 4:1 den Deckel drauf machte. Aber es war ein Deckel mit besonders schöner Verzierung. Aus etwa 25 Metern nahm er den Ball mit Effet und der Innenseite, sodass der über den verdutzten Keeper hinweg direkt unter der Latte einschlug.