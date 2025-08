Ball vorm Kopf: Waldalgesheims Marlon Pira (grünes Trikot) im Zweikampf mit dem Herxheimer Alexander Schultz. Foto: Edgar Daudistel

Traumtor läutet Waldalgesheimer Traumstart ein Julien Atanley trifft aus 28 Metern, und die Alemannia bezwingt Viktoria Herxheim schließlich mit 3:1 Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SV Alemannia Waldalgesheim Vi. Herxheim

Waldalgesheim. Es war die 25. Minute, als sich Julien „Schuschu” Atanley aus 28 Metern ein Herz fasste und vor 172 Zuschauern einfach mal auf das von Kai Anschütz gehütete Gehäuse von Viktoria Herxheim draufhielt. Mit perfekter Flugbahn landete der Ball unhaltbar im rechten oberen Dreieck. Nach zuvor sieben vergebenen Hochkarätern brachte dieses Traumtor Alemannia Waldalgesheim zum Verbandsliga-Auftakt 1:0 in Führung. Nach 90 Minuten in einer starken Partie hieß es hochverdient 2:1 für die Hausherren. Die Gäste aus der Südpfalz bemühten sich mitzuspielen, gerieten aber defensiv immer wieder in Verlegenheiten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wieso Herxheims Trainer Ralf Schmitt im ersten Abschnitt „ein Spiel auf Augenhöhe” gesehen hatte, bleibt sein Geheimnis. Genau zwölf Sekunden waren vergangen, als Marlon Pira für die Alemannia den ersten Abschluss knapp links am Pfosten vorbei setzte. David Shamshon (3.), Daniel Braun (5.), Mahdi Mehnatgir (9.), Nils Gräff (18.) und wieder Shamshon (23.) hätten früh für klare Verhältnisse sorgen können. Alle scheiterten entweder an Anschütz oder verzogen knapp. Pech hatte Pira, der von Ben Grünewald eingesetzt Anschütz umspielte und aus sehr spitzem Winkel nur den langen Pfosten traf (12.). Erst nach einer guten halben Stunde hatten die Gäste ihren ersten Torschuss. Raphael Gehrleins Freistoß segelte aber knapp am Tor vorbei.

Alemannia bleibt auch nach dem Wechsel überlegen Nach dem Wechsel blieb die Alemannia überlegen. Die Abwehr um Kapitän Daniel Braun und die beiden Neuzugänge Justin Padberg und Manel Goncalves stand größtenteils sicher. Der Ball lief gut durch die Reihen, mit der offensiven Flexibilität und dem Spielwitz, den Atanley, die starken Ben Grünewald und Nils Gräff und die enorm einsatzfreidigen Pira und Mehnatgir versprühten, kamen die Gäste nie zurecht. Das 2:0 von Mehnatgir (67.) am Ende eines Spielzugs war Ausdruck der Überlegenheit. Allein die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Pira (47., 69., 74.) hatte nach toll erarbeiteten Bällen mehrfach einen Treffer auf dem Fuß, Atanleys (63.) und Gräffs (85.) Versuche aus der zweiten Reihe wurden noch abgefälscht. Oberliga-Absteiger Herxheim hatte in Gehrlein seinen gefährlichsten Akteur. Sein Dropkick aus zehn Metern flog aber rechts vorbei (63.).