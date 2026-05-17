Traumtor in Urdorf, Wiedikon zurück auf Rang 2 & Stillstand im Keller

Während die Super League ihre Saison an diesem Wochenende abschliesst, nimmt die 2. Liga Fahrt auf und absolvierte den 21. Spieltag. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf und Wollishofen trennen sich 4:4, Einsiedeln unterliegt Adliswil 2:4, Urdorf spielt gegen Wädenswil 2:2-Unentschieden, Punkteilung auch beim 1:1 zwischen Rümlang und Red Star, sowie ein 1:0-Sieg von Wiedikon über YF.
Ein Punkt, der keinem wirklich weiterhilft
Der Strichkampf auf dem Sportplatz Heuel bot alles, was ein Duell im Tabellenkeller ausmacht: Nervosität, Einsatz – und am Ende eine Punkteteilung, die niemandem wirklich hilft. Der elftplatzierte SV Rümlang empfing den Vorletzten FC Red Star 2, nur vier Zähler trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff. Beide gingen mit Selbstvertrauen ins Spiel. Rümlang seit drei Spielen ungeschlagen, Red Star mit zwei Siegen in Serie.
Die Partie hielt, was die Ausgangslage versprach – eng, umkämpft, intensiv. Und sie endete genauso, wie sie begonnen hatte - ohne Sieger. Das 1:1‑Unentschieden lässt beide Serien zwar bestehen, bringt aber weder Rümlang noch Red Star entscheidend voran.
Rümlang verkürzt den Rückstand auf Einsiedeln immerhin auf einen Punkt, während die zweite Mannschaft der Roten Sterne zwar einen Zähler auf YF Juventus gutmacht, aber weiterhin vier Punkte hinter dem rettenden Strich bleibt.
Ein Remis, das den Abstiegskampf weiter anheizt – aber niemanden wirklich befreit.
Wiedikon legte auch im Rückspiel den besseren Start hin. Bereits in der 13. Minute stieg Fabian Schmidts nach einer Flanke am höchsten und köpfte sein Team zur frühen Führung. Es blieb der einzige Treffer des Tages – trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten.
Am Ende stand ein klassischer Arbeitssieg, der Wiedikon wieder auf Rang zwei bringt. YF Juventus 2 hingegen verpasst es, im Abstiegskampf einen entscheidenden Schritt zu machen und verbleibt weiterhin unter dem Strich.
Der Start verlief entsprechend. Bereits nach neun Minuten brachte Adhurim Gashi die Gäste in Führung. Doch Einsiedeln zeigte eine starke Reaktion. Nach einer guten Viertelstunde stellte Denis Muran den Ausgleich her, der bis zur Pause Bestand hatte und dem Heimteam spürbar Auftrieb gab.
Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch der Knackpunkt der Partie. Muran, bereits verwarnt, stoppte einen Angriff im eigenen Strafraum zu hart und sah in der 57. Minute die Gelb‑Rote Karte. Adliswil bekam zudem einen Foulelfmeter, den Gashi souverän zur erneuten Führung verwandelte.
Doch Einsiedeln bewies Moral. Trotz Unterzahl gelang Jan Auf der Maur nur fünf Minuten später das 2:2. Die Hypothek der numerischen Unterlegenheit blieb jedoch bestehen. Adliswil erhöhte den Druck und stellte in der 71. Minute durch Marcel Malacrida wieder auf Führung. Kurz vor Schluss setzte Christ Vie Mabiongo per Handelfmeter den Schlusspunkt zum 2:4.
Mit dem nächsten Dreier festigt Adliswil seinen Platz in den Top‑4. Für Einsiedeln richtet sich der Blick nun auf die Sonntagsspiele – und die Frage, ob der Strich in der Tabelle noch näher rückt. Mittlerweile ist klar, dass der Strich weiterhin drei Punkte entfernt bleibt, da die Kellerkinder nicht entscheidend aufschliessen und punkten konnten.
Auch diesmal entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits zur Pause leuchtete ein halbes Dutzend Tore auf der Anzeigetafel, Regensdorf führte mit 4:2 und schien die Partie im Griff zu haben. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Dynamik: Wollishofen nutzte seine Chancen, bewies Moral und glich die Partie noch aus. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 4:4‑Unentschieden, das den Spielverlauf treffend widerspiegelt.
Für Regensdorf bleibt die Suche nach dem nächsten Vollerfolg also bestehen. Wollishofen hingegen sammelt einen weiteren wichtigen Punkt im breiten Mittelfeld der Tabelle.
Der Auftakt gehörte dem Favoriten: Nach einer Viertelstunde verwandelte Aleksandar Pumpalovic einen Foulpenalty zur Wädenswiler Führung. Doch Urdorf zeigte diesmal Widerstandskraft. In der 36. Minute belohnte Eloy Zorrila die engagierte Phase der Gastgeber mit dem Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel erwischte Wädenswil erneut den besseren Start. Ridge Munsy, der ehemalige Super‑League‑Stürmer, traf in der 52. Minute zu seinem bereits achten Saisontor und stellte die Führung wieder her. Doch Urdorf liess sich nicht abschütteln – und antwortete spektakulär: Kevin Da Silva Ribeiro traf in der 72. Minute per sehenswertem Fallrückzieher zum 2:2.
Die Schlussphase wurde hitzig. In der Nachspielzeit sah Wädenswils Blerton Aydyli nach einer Rudelbildung die Rote Karte. Kurz darauf war Schluss – und Urdorf durfte sich über eine gelungene Teil‑Revanche freuen. Wädenswil hingegen lässt erneut wertvolle Punkte liegen und muss nun fürchten, den zweiten Tabellenrang wieder an Wiedikon zu verlieren.
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Weitere Bilder zum Spiel FC Urdorf gegen FC Wädenswil in unserer Galerie.
**Update folgt**
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