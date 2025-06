Traumtor in der Nachspielzeit: Dieser Club ist erstmals Bezirksligist!

Während in Gelsenkirchen die Aufstiegsrelegation zwischen Eintracht Erle und RW Unna in der Verlängerung abgebrochen wurde und Unna trotz des ausstehenden Sportgerichturteils den voraussichtlichen Aufstieg in die Bezirksliga feierte, wurde im Siegerland der letzte Aufsteiger sportlich ermittelt.

Nach torlosen ersten 45 Minuten im Rückspiel war es Burbachs Visar Kryeziu, der vor über 1000 Zuschauern den Ball über die Linie drückte und somit in der Addition auf 2:2 stellte. Lange sah es im VfB-Sportpark danach aus, dass die Entscheidung in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen getroffen werden muss. Aber es kam anders, denn in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug die Stunde des in der 85. Minute eingewechselten Hatim Oualima.

Der 19-Jährige fasste sich an der Strafraumkante ein Herz und schlenzte das Leder sehenswert in den Winkel – 1:1, grenzenloser Jubel auf Seiten des FC Sarajevo-Bosna. "Ja, der war schon gut. Ich hatte viel Platz und hab einfach mal abgezogen", sagte Oualima nach Abpfiff den "Ruhr Nachrichten". Viele Chancen erspielten sich die Dortmunder an diesem Nachmittag zwar nicht, am Ende avancierte aber ausgerechnet ein Reservist zum Vereinshelden. "Der Zünder fehlte und ich bin überglücklich, dass ich am Ende dieser Zünder war", so Oualima weiter.

Zwei Minuten hatte Sarajevo-Bosna noch zu überstehen, für Burbach zu wenig Zeit. Und so jubelten am Ende die Dortmunder, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufsteigen und ihren "König" Hatim Oualima mit Krone auf dem Kopf hochleben ließen. Stürmer Sedad Muflizovic kündigte daraufhin an, diesen historischen Erfolg ausgiebig zu feiern: "Wir sind eine junge Truppe, wir können feiern, wir können trinken – das werden wir auf der Rückfahrt im Bus machen, aber dann auch noch in Dortmund."