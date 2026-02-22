Traumtor in der Fußball-B-Liga Wetzlar sorgt für Staunen

Wetzlar . Zum Auftakt der Rückrunde hat Alexander Novakovskij, der Keeper der Reserve der SG Naunheim/Niedergirmes, einen Glanzpunkt gesetzt: Erst erzielte er mit einem weiten Abschlag, der im gegnerischen Tor landete, in der Partie gegen den Tabellenvierten Spartak Wetzlar das 2:0, und nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 hielt er während der Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit seinen eigenen Kasten sauber, sodass die drei Punkte bei den Hausherren blieben. Spartak verliert durch die Niederlage den Kontakt zum Führungstrio.
