Traumtor in der Fußball-B-Liga Wetzlar sorgt für Staunen

Teaser KLB WETZLAR: +++ Das gibt es im Amateurfußball auch nicht oft: Beim Spiel zwischen der SG Naunheim/Niedergirmes II und Spartak Wetzlar trifft der Torhüter. Und das auf eine besondere Art und Weise +++

von Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
In dieser Szene ist Felix Becker (r.) vom FC Burgsolms III zwar vor Paul Ihrig und Max Trinogga (l.) von der SG Oberbiel II am Ball, am Ende teilen sich die Teams aber in der Fußball-B-Liga Wetzlar die Punkte. © Isabel Althof
Wetzlar . Zum Auftakt der Rückrunde hat Alexander Novakovskij, der Keeper der Reserve der SG Naunheim/Niedergirmes, einen Glanzpunkt gesetzt: Erst erzielte er mit einem weiten Abschlag, der im gegnerischen Tor landete, in der Partie gegen den Tabellenvierten Spartak Wetzlar das 2:0, und nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 hielt er während der Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit seinen eigenen Kasten sauber, sodass die drei Punkte bei den Hausherren blieben. Spartak verliert durch die Niederlage den Kontakt zum Führungstrio.

