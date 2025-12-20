Traumtor im Video: BFC Dynamo schlägt BFC Preussen auch im Pokal

Die Füchse empfingen in der Vorwoche als Tabellenführer der Berlin-Liga die zwei Klassen höher spielende VSG Altglienicke und eröffneten damit das Viertelfinale im Berliner Landespokal. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde konnten die favorisierten Gäste aus dem Berliner Südosten in Führung gehen. Tim Rieder drückte die Kugel nach einem Eckball über die Linie. In der Folge vergab der Regionalligist die eine oder andere Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Füchse-Keeper Kevin Otremba konnte sich mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel jubelten dann die Füchse. Victor Sunday erzielte in der 68. Minute den überraschenden Ausgleich. Doch Altglienicke schlug schnell zurück, ging nur drei Minuten später durch Torjäger Jonas Nietfeld erneut in Führung, brachte diese über die Zeit und steht damit als erster Halbfinal-Teilnehmer fest.

Wie schon in der Liga Anfang August hat der BFC Dynamo auch im Pokal-Viertelfinale beim BFC Preussen gewonnen. Nach einer Viertelstunde brachte Rufat Dadashov die Gäste vom Elfmeterpunkt aus in Führung. Die hielt jedoch nicht lang. In der 27. Minute schlug Stephan Brehmer in seinem letzten Spiel für Preussen (Wechsel nach Wilhelmshaven) eine butterweiche Flanke auf den Kopf von Nikolas Frank, der ausglich. Nach der Pause setzte der BFC Dynamo in einer Drucksituation gut nach. Breitfelds Abschluss wurde zunächst geblockt, landete aber bei Ivan Knezevic, der aus gut und gern 25 Metern per Volley draufhielt und zur erneuten Führung traf. Vor 963 Zuschauern konzentrierte sich Dynamo dann mehr und mehr aufs Verteidigen, ließ wenig zu und setzte in der Nachspielzeit schließlich den Deckel auf die Partie. Preussen machte auf, Torhüter Karl Albers ging mit nach vorn. Dynamo schaltete um und Larry-Nana Oellers erzielte das 1:3. Danach war Schluss. ---

Heute, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 0 1 PUSH

Mit dem FC Internationale greift DER Außenseiter des Viertelfinals nach dem großen Wurf. Im Achtelfinale schlug der Landesligist den BAK mit 4:0. Nun soll mit Sparta Lichtenberg der nächste Oberligist dran glauben. Das Team von Dragan Kostic verlor in der Vorwoche deutlich mit 5:0 bei Tas, wartet seit vier Wochen auf ein echtes Erfolgserlebnis. ---