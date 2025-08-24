Traumtor hält Siegesserie am Leben: Olching gewinnt auch gegen Ohlstadt

Der SC Olching bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Süd. Die Amperstädter gewannen gegen den SV Ohlstadt mit 2:1 (0:1).

Olching – SCO-Cheftrainer Felix Mayer ließ sich nach der Englischen Woche ein erstes kleines Zwischenfazit entlocken. „Fünf Spiele, fünf Siege. Darauf können wir schon ein bisschen stolz sein.“ Zu erwarten war dieser fulminante Saisonstart des Landesliga-Absteigers nicht.

Auch spielerisch war es diesmal wieder ein Schritt in die richtige Richtung. „Das, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert“, resümierte Mayer. Allerdings rieb sich sein Team einmal mehr lange gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner auf. Und nach einer halben Stunde rannten die Blau-Weißen zudem auch noch einem Rückstand hinterher. Mit einem strammen, allerdings durchaus auch haltbaren 18-Meter-Schuss brachte Maximilian Schwinghammer die Gäste in Führung (31.). Dem Treffer war ein Fehler im Olchinger Spielaufbau vorausgegangen.

Mehr Torgefahr in der zweiten Halbzeit

In der Folge bunkerten sich die Gäste in ihrem Strafraum ein. Die Olchinger ließen sich hiervon aber nicht beeindrucken. Mayer: „Wir sind sehr geduldig geblieben.“ Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leo Bertol (Gauting) münzten die Olchinger ihre Feldüberlegenheit schließlich in Zählbares um. „Wir haben die Räume deutlich besser bespielt“, zeigte sich Mayer zufrieden. Binnen drei Minuten drehten Niklas Uhle (51.) und Jakob Zißelsberger (54.) den 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. Vor allem der Treffer von Zißelsberger, ein Seitfallzieher aus zehn Metern, war sehenswert.

In der Folge waren die Olchinger klar Herr im eigenen Haus. Einziges Manko war die Chancenverwertung. Omer Grbic, Stipe Pandzic und Maximilian Schwahn ließen gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. „Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können“, meinte auch Mayer. Vielleicht aber haben sich das die Olchinger für das Topspiel am kommenden Samstag aufgehoben. Dann geht’s zum ebenfalls noch ungeschlagenen 1. FC Penzberg. (Dirk Schiffner)