Traumtor entscheidet Topspiel!

Am Montag, den 03.10 musste unsere Erste Herren gegen den FC Wesuwe ran. Da mit Wesuwe der ungeschlagene Tabellenführer auf uns wartete, gingen wir dementsprechend motiviert in die Partie. Mit einem Sieg könnte man nah an die Spitze rücken und den Druck vergrößern.

An diesem Spieltag standen sich die beiden besten Defensiven der Liga gegenüber. Beide Teams haben zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keine 10 Gegentore hinnehmen müssen. Entsprechend startete auch das Spiel. Beide Teams ließen in der ersten Halbzeit kaum Großchancen zu und konnten durch eigene unkonzentrierte Fehlpässe nicht entscheidend vor das gegnerische Tor kommen.

Erst in der Zweiten Hälfte zappelte der Ball das erste Mal im Netz. In der 56. Minute konnte Henk Gröninger nach Vorlage von Tim Niehaus den FC Wesuwe in Führung bringen. Das erste Tor des Spiels schien beide Mannschaften etwas zu entfesseln und es kam zu mehr Chancen als in der ersten Halbzeit. In der 72. Minute führte diese Spielentwicklung zum Tinner Ausgleich. Hannes Janzen versenkte mit seinem zweiten Saisontreffer nach Vorlage von Oliver Klene (7. Saisonvorlage) zum 1:1. Die Freude hielt allerdings nicht lange. Denn bereits 4 Minuten später stellte Luis Lübbers per direkten Freistoß mit einem absoluten Sonntagsschuss die Führung für Wesuwe zum 2:1 Endstand wieder her.

Insgesamt ein unglückliches aber auch verdientes Ergebnis für den FC aus Wesuwe.