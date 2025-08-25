Traumtor bringt den späten Ausgleich – Schwaig dominiert gegen SVH

Der SF Schwaig und der SV Heimstetten trennten sich am Freitag mit 1:1 – die Heimmannschaft konnte die vielen Chancen nicht in Tore ummünzen.

Schwaig – Als Schiedsrichter Stefan Dorfner die Partie zwischen dem FC Schwaig und SV Heimstetten beim Stand von 1:1 abpfiff, wusste der FC nicht so recht, ob er mit dem Ergebnis zufrieden war oder nicht. Lange Zeit lief Schwaig einem frühen Rückstand aus der 19. Minute nach und schaffte trotz bester Chancen erst in der 89. Minute durch ein Traumtor von Vincent Sommer den hochverdienten Ausgleich.

Den besseren Start hatten die Gäste. Bereits nach einer Minute schlug Dennis Polat einen schönen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in die Mitte, wo der aufgerückte Innenverteidiger Fabian Cavadias am höchsten stieg, den Kopfball aber neben das Tor platzierte. In der 18. Minute bekam Raffi Ascher den Ball, spielte perfekt in den Lauf von Leon Roth, der auf Torwart Fabian Scherger zulief, aber um Zentimeter am Tor vorbeischob.

Fast im Gegenzug belohnten sich die Gäste für ihren couragierten Beginn: Ein Freistoß von Cavadias aus 25 Metern wurde von der Mauer abgefälscht, Dominique Girtler schaltete am schnellsten und spitzelte die Kugel aus sieben Metern über die Linie. Schwaig versuchte nun, mehr Ruhe in sein Spiel zu bringen, besser in die Zweikämpfe zu kommen, doch das gelang zunächst nur mit mäßigem Erfolg. Aber auch Heimstetten war bis zur Pause nicht mehr gefährlich.

In der Kabine fand Coach Wiggerl Donbeck wohl die richtigen Worte, denn seine Elf kam wie verwandelt zurück. Immer wieder ließ man das hohe und mit großem Tempo vorgetragene Pressing der Gäste ins Leere laufen. Hannes Empl schlug einen Freistoß auf Roth, dessen Kopfball knapp vorbei strich.

In der zweiten Hälfte spielen nur noch die Hausherren

In der 53. Minute parierte Torwart Huber einen satten Freistoß von Cavadias aus 25 Metern. Das war aber die einzige wirkliche Chance Heimstettens in der zweiten Hälfte. Es spielte nur noch Schwaig. Roth setzte sich am Flügel schön durch, passte scharf in die Mitte, wo Felix Günzel sechs Meter vor dem Tor frei abzog, doch seinen Schuss kratzte ein Verteidiger von der Linie. Anschließend lenkte ihn Torwart Scherger mit einem Reflex gerade noch über die Latte.

Zwei Minuten später flankte Roth wieder von rechts in die Mitte, aber bevor Ascher einköpfen konnte, lenkte ein Verteidiger die Kugel über die Latte. Nach Ansicht der Schwaiger Spieler allerdings mit dem Arm, Schiedsrichter Dorfner sah die Situation aber anders.

Tor des Monats in Schwaig?

Die nächste dicke Chance hatte der aufgerückte Innenverteidger Sebastian Hofmaier, der eine Ecke von der linken Seite perfekt mit der Stirn traf und den Ball links neben den Pfosten setzte. Torwart Scherger, inzwischen bester Heimstettener, drehte die Kugel im letzten Moment noch um den Pfosten.

Schwaig lief die Zeit davon, warf alles nach vorne und wurde spät belohnt: Nach einem Einwurf von Tobi Jell wurde der Ball nach vorne weggeköpft, wo Vincent Sommer die Kugel volley nahm und aus 20 Metern in den rechten Torwinkel jagte. Ein Treffer Marke Tor des Monats.