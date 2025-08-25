Traumtor "bricht Voxtrup" - Lohne II gewinnt Aufsteigerduell

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und waren in den ersten 15 Minuten auf Augenhöhe. Doch ein früher Rückschlag prägte das Spiel: Stürmer Kenneth Hoss musste bereits in der 20. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Voxtrup verlor dadurch spürbar an Offensivgefahr. Lohne nutzte die Situation und schlug eiskalt zu: Nilo Eggimann brachte die Gäste nach 26 Minuten in Führung, ehe Anton Wessels nach einer Kopfballverlängerung von Sören Smitz auf 2:0 erhöhte (37.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe, in dem Voxtrup versuchte, den Anschluss zu finden. Doch gerade im letzten Drittel fehlte die Genauigkeit und die Abschlüsse waren zu ungefährlich. Stattdessen sorgte Lohne für die Vorentscheidung: Tim Tönnies traf aus rund 25 Metern sehenswert ins Netz – ein Tor der Marke „Tor des Monats“ (61.). „Damit haben wir Voxtrup auch ein Stück weit gebrochen“, sagte Lohnes Co-Trainer Finn Schumacher.

"Dann ist das Spiel ein bisschen vor sich hingeplätschert." so Finn Schumacher, der die neu formierte Dreierkette, nach den Platzverweisen der Vorwochen, lobte. Belohnt wurde diese durch einen Sieg ohne Gegentor.

Zwar kämpften die Hausherren weiter und hatten vereinzelt Möglichkeiten, doch Lohne verteidigte mit einer umgebauten Dreierkette konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. „Im Großen und Ganzen haben wir eine gute Einstellung gezeigt, da kann man uns nichts vorwerfen. Aber die Genauigkeit hat gefehlt, um Lohne wirklich vor Aufgaben zu stellen“, resümierte Voxtrups Coach Alexander Heinz.

Finn Schumacher resümierte: "Auch wenn es von außen ausgeglichen aussah, hatten wir die besseren Chancen und letztendlich auch verdient gewonnen."

Tabellarisch bleibt Lohne auf dem dritten Platz, während Voxtrup bei drei Punkten stehen bleibt und am unteren Ende der Tabelle steht.