Traumstart! SV Bad Laer feiert 5:1-Kantersieg Mit starker Leistung gegen Viktoria GMHütte gelingt nach dem Pokalerfolg auch der perfekte Auftakt in die Meisterschaft. von Michael Eggert · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit Rückenwind aus dem erfolgreichen Bezirkspokal-Auftakt und dem Derbysieg gegen den SV Bad Rothenfelde ist dem SV Bad Laer auch der Start in die Meisterschaft eindrucksvoll gelungen. Gegen Viktoria GMHütte setzte sich die Mannschaft mit einem überraschend deutlichen, aber hochverdienten 5:1-Erfolg durch.

Von Beginn an übernahm der Gastgeber die Kontrolle und belohnte sich nach einer halben Stunde mit der Führung. Noah Henning verwandelte einen Freistoß direkt und brachte den SV Bad Laer verdient mit 1:0 in Front. Kurz vor der Pause vergab Henning zunächst eine weitere Großchance, ehe Tom Debertshäuser nach sehenswerter Vorarbeit von Jannik Tepe auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit bot sich den Gästen die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Marius Wilken setzte einen Foulelfmeter an die Latte des Bad Laerer Tores. Mit der verdienten Zwei-Tore-Führung ging es in die Halbzeitpause. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Jannik Tepe mit dem 3:0 früh für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Noel Pereiro Candal für Viktoria GMHütte auf 1:3, doch Tom Debertshäuser stellte mit zwei weiteren Treffern den 5:1-Endstand her und schnürte damit einen Dreierpack.

Tom Debertshäuser traf dreifach für den SV Bad Laer – Foto: Fupa

Der SV Bad Laer überzeugte über die gesamte Spielzeit mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und feierte einen auch in dieser Höhe verdienten Kantersieg – ein Auftakt nach Maß in die neue Meisterschaftssaison. "Heute haben wir verdient 1:5 verloren. Entscheidend waren die vielen individuellen Fehler, die fast alle Gegentore eingeleitet haben. Über weite Strecken haben wir aber gezeigt, dass wir spielerisch mithalten können und uns letztlich selbst geschlagen haben. Jetzt gilt es, die Fehler aufzuarbeiten und den Fokus auf das nächste Spiel gegen Wallenhorst zu richten, wo wir wieder als Sieger vom Platz gehen wollen. Glückwunsch an Bad Laer zum verdienten Sieg," sagte uns Trainer Marcel Ruschmeier (Viktoria Gmhütte).