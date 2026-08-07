Traumstart: Stuttgarter Kickers drehen Eröffnungsspiel gegen SSV Ulm

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Die Stuttgarter Kickers feierten vor heimischem Publikum einen emotionalen Heimsieg gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gerieten die Hausherren zunächst in Rückstand, als Dennis Chessa in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 für Ulm verwandelte. Nur wenige Minuten später folgte die Wende im Spielgeschehen: Der Ex-Kickers-Spieler Per Lockl sah auf Seiten der Gäste in der 54. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl drehten die Stuttgarter die Partie innerhalb weniger Minuten vollkommen auf. Dejan Bozic erzielte in der 73. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur fünf Minuten später, in der 78. Minute, unterlief dem Ulmer Marcel Seegert ein Eigentor zum 2:1 für die Kickers. Maximilian Zaiser erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Die Ulmer verkürzten in numerischer Unterzahl durch Dennis Chessa in der 90.+2 Minute auf 2:3. Die Blauen schlugen zurück und erzielten durch Leandro Mendes in der 90.+5 Minute den 4:2-Endstand.

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Heute, 14:00 Uhr FSV Frankfurt FSV Frankfurt VfR Mannheim VfR Mannheim 2 1 PUSH

Der FSV Frankfurt beginnt die neue Runde als Drittplatzierter der vergangenen Saison. 57 Punkte aus 16 Siegen, neun Unentschieden und neun Niederlagen sowie 64:48 Tore brachten die Frankfurter hinter Meister Großaspach und dem SGV Heilbronn-Freiberg ins Ziel. Damit startet der FSV aus einer Position, die hohe Erwartungen weckt. Der VfR Mannheim betritt die Regionalliga dagegen als Aufsteiger aus der Oberliga. Vergleichswerte aus der vergangenen Saison dieser Spielklasse liegen deshalb nicht vor. Schon die erste Aufgabe besitzt beträchtliche Schwere: Mannheim trifft auswärts auf eine Mannschaft, die zuletzt zu den drei Besten der Liga gehörte. Frankfurt darf den Neuling nicht unterschätzen, muss aber seinen Vorsprung an Erfahrung und Vorjahresleistung vom ersten Spieltag an sichtbar machen.

Heute, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC 08 Homburg FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 II 1 1 PUSH

Der FC 08 Homburg und FSV Mainz 05 II waren in der vergangenen Saison nur durch drei Punkte getrennt. Homburg wurde mit 56 Punkten Vierter und erreichte 15 Siege, elf Unentschieden und acht Niederlagen. Besonders die 71 erzielten Treffer bei lediglich 42 Gegentoren machten die Mannschaft zu einer der auffälligsten Kräfte der Liga. Mainz II beendete die Spielzeit mit 53 Punkten auf Rang neun. 14 Siege, elf Unentschieden und neun Niederlagen sowie 52:45 Tore ergaben ebenfalls eine positive Bilanz. Die Platzierungen lassen einen größeren Abstand vermuten, als die Punkte tatsächlich hergaben. Zum Auftakt begegnen sich deshalb zwei Mannschaften, die in der Vorsaison schwer zu bezwingen waren. Homburg will seine Nähe zur Spitze bestätigen, Mainz den geringen Rückstand sofort weiter verkürzen.

Heute, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel Eintracht Frankfurt E. Frankfurt II 2 0 PUSH

Der KSV Hessen Kassel empfängt mit Eintracht Frankfurt II einen der vier Oberliga-Aufsteiger. Kassel schloss die vergangene Saison mit 54 Punkten auf Rang sechs ab. 15 Siege, neun Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 62:51 Tore zeigten eine Mannschaft, die sich in der oberen Tabellenhälfte behauptete, zur Spitze aber Abstand hielt. Für die Frankfurter Zweitvertretung ist die Partie der erste Auftritt nach dem Aufstieg. Eine Regionalliga-Bilanz aus der Vorsaison gibt es daher nicht. Kassel verfügt über die Erfahrung einer vollständigen Spielzeit und trifft vor eigenem Publikum auf einen Gegner, dessen Leistungsvermögen in der neuen Umgebung noch nicht eingeordnet werden kann. Gerade diese Ungewissheit macht den Auftakt heikel: Der etablierte Verein trägt die Erwartung, der Neuling die Energie des Aufstiegs.

Heute, 14:00 Uhr SV Sandhausen SV Sandhausen TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 1 2 PUSH

Zwischen dem SV Sandhausen und dem TSV Steinbach Haiger lagen am Ende der vergangenen Saison lediglich zwei Punkte. Steinbach wurde mit 56 Zählern Fünfter, gewann 16 Spiele, spielte achtmal unentschieden und verlor zehnmal. Mit 78 Treffern stellte die Mannschaft eine der durchschlagskräftigsten Offensiven der Liga, kassierte allerdings auch 58 Gegentore. Sandhausen folgte mit 54 Punkten auf Rang acht. 16 Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 53:56 Toren ergaben eine leicht negative Tordifferenz. Die gleiche Zahl an Siegen verdeutlicht, wie eng beide Mannschaften beieinanderlagen. Schon am ersten Spieltag treffen damit zwei Vereine aufeinander, die ihren Blick nach oben richten können, zugleich aber wissen, wie wenig Raum die Tabelle für Schwächephasen lässt.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 SG Barockstadt Fulda Lehnerz SG Barockstadt Fulda Lehnerz 0 1 PUSH

Nur zwei Punkte trennten SV Eintracht Trier 05 und SG Barockstadt Fulda Lehnerz in der Abschlusstabelle. Fulda erreichte mit 49 Punkten Rang zehn. 13 Siege, zehn Unentschieden und elf Niederlagen sowie 51:44 Tore standen für eine ausgeglichene Saison mit positiver Tordifferenz. Trier wurde mit 47 Punkten Dreizehnter. Auch die Eintracht gewann 13-mal, spielte achtmal unentschieden und verlor 13 Begegnungen. Das Torverhältnis von 48:52 spiegelte die geringere Stabilität wider. Der Auftakt führt zwei Mannschaften zusammen, deren Unterschiede überschaubar waren. Angesichts von vier direkten Abstiegsplätzen kann ein guter Start für beide von erheblichem Wert sein: Fulda will seine Position im Mittelfeld festigen, Trier früh Abstand zur unteren Tabellenregion gewinnen.

Die Kickers Offenbach beginnen nach einer schwierigen Vorsaison gegen den FC-Astoria Walldorf. Offenbach wurde mit 43 Punkten Vierzehnter. Elf Siege, zehn Unentschieden und 13 Niederlagen sowie 57:58 Tore ergaben zwar beinahe ein ausgeglichenes Torverhältnis, reichten aber nur zu einem Platz in der unteren Tabellenhälfte. Walldorf schloss die Saison mit 47 Punkten auf Rang zwölf ab. 13 Siege, acht Unentschieden und 13 Niederlagen bei 64:65 Toren zeichneten ein ähnlich knappes Verhältnis zwischen Erfolg und Rückschlag. Vier Punkte und zwei Tabellenplätze trennten beide Vereine. Beim Auftakt geht es deshalb weniger um eine klare Favoritenrolle als um die Richtung der neuen Saison. Offenbach sucht den Weg aus der unteren Region, Walldorf will verhindern, selbst dorthin gezogen zu werden.

Der aufgestiegene 1. FC Kaiserslautern II erhält zum Regionalliga-Auftakt eine der anspruchsvollsten Aufgaben. Mit dem SGV Heilbronn-Freiberg kommt der Vizemeister der vergangenen Saison. Heilbronn-Freiberg sammelte 62 Punkte aus 18 Siegen, acht Unentschieden und acht Niederlagen und schloss mit 68:38 Toren ab. Nur Meister SG Sonnenhof Großaspach lag vor dem SGV, der sechs Punkte hinter dem Aufsteiger blieb. Kaiserslautern II bringt als Oberliga-Aufsteiger keine Vergleichsbilanz aus der vergangenen Regionalliga-Spielzeit mit. Der Neuling trifft damit sofort auf einen Gegner, der zuletzt nur achtmal verlor und die zweitbeste Platzierung erreichte. Für den SGV beginnt ein neuer Angriff nach oben, für Kaiserslautern die erste große Prüfung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit.

Morgen, 14:00 Uhr VfR Aalen VfR Aalen SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH