Traumstart perfekt: Nabburg feiert Derbysieg vor 450 Zuschauern

Schwarzenfeld (schwarze Trikots) und Nabburg lieferten sich ein intensives Derby. Unser Foto stammt vom vorherigen Duell der beiden Teams. – Foto: Thomas Schneider

So kann man doch in eine neue Liga starten, wie es die Nabburger in der Bezirksliga Nord tun. Erstmals seit Jahrzehnten wieder auf Bezirksebene unterwegs, feiert der TV zwei Siege zum Auftakt – und steht nach dem nun beendeten 2. Spieltag mit sechs Punkten und 5:1 Toren auf Platz zwei der Tabelle. Eine schöne Momentaufnahme! Am Mittwochabend landete der Liga-Newcomer im Nachhol-Derby beim 1. FC Schwarzenfeld einen verdienten 2:1 (1:0)-Sieg. Die Gastgeber zeigten lange eine enttäuschende Vorstellung und wachten erst Richtung Schlussphase auf. Durch die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel findet sich der FCS tabellarisch erstmal im unteren Segment wieder.



Rund 450 Zuschauer sahen, wie sich Nabburg in der ersten Halbzeit ein Chancenübergewicht herausspielte. Unter anderem köpfte Nico Sporer knapp am Tor vorbei (13.) und bei einem Nachschuss von Lukas Reitinger (21.) fehlte ebenfalls nicht viel. Die entsprechend verdiente Führung für die Gäste markierte dann Sebastian Zwack. In Minute 24 tankte sich Finn Grünauer über Außen durch und bediente Zwack, der am am ersten Pfosten zum 0:1 einschob. Kurz vor der Pause hatte Sporer bei einem Pfostentreffer abermals Pech.



Und die Schwarzenfelder? Die waren bemüht, fanden aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte weiterhin keine richtigen Mittel, um den gegnerischen Abwehrblock zu knacken. Stattdessen fiel zur Stundenmarke auf der Gegenseite das 0:2. Der bis dahin glücklose Sporer machte es diesmal besser, als er nach einem feinen Steckpass eiskalt einnetzte. FC-Trainer Meßmann wechselte in der Folge zweimal. Und mit Beginn der Schlussphase schlugen die Hausherren zurück. Alimamy Kamara nutzte eine Schlagenhaufer-Vorlage aus und machte es mit dem Anschlusstreffer wieder spannend (81.). In den Schlussminuten probierte Schwarzenfeld nochmal alles und war am Drücker, doch es sollte nicht mehr für den Ausgleich reichen. Alioune Fall hatte das 2:2 auf dem Fuß bzw. dem Kopf, traf aber nur Gästekeeper Götz (88.).

„Wir waren in den ersten 70 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz, hatten keine Torchancen. Wir mussten uns bei unserem Keeper bedanken, dass wir nicht höher in Rückstand gerieten. Da hatten wir wirklich Glück. Erst die letzten 20 Minuten sind wir wach geworden und haben durch einen Nachschuss das 1:2 erzielt. Nun drückten wir und waren überlegen, hätten mit viel Glück noch ein Unentschieden einfahren können. Das wäre aber nicht verdient gewesen“, fasste Schwarzenfelds Übungsleiter Mathias Meßmann gleich nach Spielende zusammen. Trotz des negativen Saisonstarts gibt er sich kämpferisch: „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, müssen nach vorne schauen und positiv ins nächste Heimspiel gegen Hahnbach reingehen.“