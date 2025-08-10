Ludwigshafen. „Ein Traumstart mit sechs Punkten“, schwärmte Florian Diel, Fußballtrainer des in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufgestiegenen TSV Gau-Odernheim nach dem 3:2 (2:0)-Auswärtssieg gegen den „Viertliga-Dino“ FC Arminia Ludwigshafen. Wenige Tage zuvor waren die Petersberger mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Gonsenheim in die Saison gestartet. „Das haben wir selbst in Verbandsligazeiten so nicht hinbekommen“, konnte es der 35-Jährige kurz nach dem Abpfiff noch kaum realisieren..

„Wir haben tief gestanden gegen die Ludwigshafener, die einen guten Fußball spielen“, sah Diel die Seinen zunächst ordentlich unter Druck gesetzt. Doch die Rheinhessen lösten sich zunehmend aus der Umklammerung und kamen noch vor der Pause zu zwei Treffern. Nach einem Eckball und Abpraller drosch Angreifer Aleksandar Dimitrijevic in der 20. Spielminute den Ball in die Maschen der Pfälzer – 0:1. Auch das 2:0 fiel nach einer Ecke: Stürmer Belel Meslem bediente seinen Kapitän Jakob Friedrich, der den Ball erneut im Netz der Gastgeber zappeln ließ (34.).

Entsprechend mit viel Selbstvertrauen, aber eben auch mit ordentlich Schwung, kamen die Gau-Odernheimer Aufsteiger aus der Kabine. Es dauerte keine zwei Minuten, da erhöhte Goalgetter Belel Meslem, der nach einer schnellen Umschaltaktion traf, auf 0:3 (47.). Der FC Arminia drängte auf den Anschluss und verkürzte nach einem Freistoß durch Yakub Polat auf 1:3 (72.). Dass noch das 2:3 durch den Ludwigshafener Kapitän Wal Fall fiel, der nach einem Freistoß und anschließendem Gestochere im Sechzehner netzte (90. + 6), ärgerte TSV-Coach Diel: „Der Schiedsrichter hat nur vier Minuten Nachspielzeit angezeigt.“ Aber schon vorher hätte der TSV noch mindestens ein Tor draufpacken können, befand der Trainer – nach einem Dreier, der eigentlich nie gefährdet schien.

Nun haben die Petersberger bis zum 20. August etwas Zeit, neue Kraft zu tanken. Dann empfangen sie am Petersberg den FV Engers 07 (Anstoß um 19.30 Uhr).

TSV Gau-Odernheim: D. Diel – Juricinec, Friedrich, Radetz – Meininger (75. Galle), Maier, Dietrich (75. Gümüs), Zundel – yMeslem (82. Hofmann), Nkunga (62. Rexhepi), Dimitrijevic (46. Breitenbach).





