Traumstart in Magdeburg: Eintracht feiert 6:1-Gala

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Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahm die Partie plötzlich Fahrt auf. Aaron Opoku brachte die Eintracht nach einem präzisen Steckpass von Max Marie in Führung (15.). Nur wenige Minuten später legte Marie erneut auf – diesmal für Jan Urbich. Der Sommerneuzugang blieb vor FCM-Torhüter Dominik Reimann ruhig und erhöhte auf 2:0 (20.).

Die Gastgeber schwächten sich anschließend selbst. Herbert Bockhorn sah nach einem groben Foulspiel die Rote Karte und ließ den FCM fortan in Unterzahl spielen.

Magdeburg verlor zunehmend die Kontrolle. Die Eintracht nutzte die Räume konsequent und schlug ein weiteres Mal über Urbich zu. Der Angreifer setzte sich erneut im direkten Duell mit Reimann durch und machte seinen Doppelpack perfekt (26.).

Damit war die Partie bereits zur Halbzeit praktisch entschieden. Die Löwen hatten ihre Chancen konsequent genutzt und den Gastgebern kaum Gelegenheit gegeben, ins Spiel zurückzufinden.

Noch vor der Pause erhöhte die Eintracht weiter. Nach einem Foul an Yann Sturm im Strafraum und anschließender VAR-Überprüfung entschied Schiedsrichter Felix Prigan auf Elfmeter. Mehmet Can Aydin verwandelte sicher zum 4:0 (40.).

Magdeburg erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte und kam durch Mateusz Zukowski zum 1:4 (49.). Die Antwort der Eintracht ließ allerdings nur wenige Sekunden auf sich warten: Samuele Di Benedetto verwertete eine Vorlage von Fabio Di Michele Sanchez und stellte den alten Abstand wieder her (50.).

Auch danach blieb die Partie unterhaltsam. Zukowski verpasste seinen zweiten Treffer, als er nach einem Laufduell mit Kevin Ehlers am langen Eck vorbeischoss. Auf der Gegenseite scheiterte Urbich diesmal an Reimann.

Flick setzt den Schlusspunkt

Nach etwas mehr als einer Stunde machte Florian Flick das halbe Dutzend voll. Eine Ecke von Di Benedetto konnte Magdeburg nicht aus der Gefahrenzone klären, Flick stieg am höchsten und köpfte zum 6:1 ein (61.).

In der Schlussphase verwaltete die Eintracht ihren komfortablen Vorsprung nicht nur, sondern blieb weiter offensiv. Junior Zé zwang Reimann mit einem Distanzschuss zu einer Parade, Sidi Sané verpasste in der Nachspielzeit den siebten Treffer knapp.

So stand am Ende ein 6:1, das deutlich über einen gelungenen Saisonstart hinausgeht. Die Eintracht präsentierte sich in Magdeburg effizient, offensiv variabel und über weite Strecken spielbestimmend.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Löwen nicht. Bereits am Freitagabend steht das erste Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison an. Um 18.30 Uhr empfängt die Eintracht den VfL Bochum im EINTRACHT-STADION.