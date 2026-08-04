Traumstart in die neue Spielserie

Das Ergebnis fällt zwar deutlich aus, spiegelt den Spielverlauf jedoch nur teilweise wider, denn insbesondere in der Anfangsphase hatten die Gäste durchaus ihre Möglichkeiten. Dennoch überzeugte die neu formierte Weidaer Mannschaft vor allem durch ihre Effizienz, ihren Offensivdrang und eine starke zweite Halbzeit.
BERICHT von Volker Georgius // FCTW
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bad Langensalza bemüht. Zwei strittige Szenen im Weidaer Strafraum sorgten für Diskussionen, doch Schiedsrichter Markus Drobe entschied jeweils gegen einen Strafstoß. Wenig später hatte der FSV zudem Glück, als Maurice Wagner nach einem harten Foulspiel von Harbauer nur mit einer Gelben Karte statt eines Platzverweises bedacht wurde. Spätestens nach einer Stunde übernahm der FC Thüringen Weida endgültig das Kommando. Während der Regen ununterbrochen auf den Roten Hügel niederprasselte und sich nahezu alle Zuschauer unter der überdachten Tribüne versammelten, erspielten sich die Hausherren Chance um Chance. Leon Gentsch scheiterte zunächst noch am starken Gästetorhüter, ehe Christoph Otto in der 73. Minute nach einem energischen Solo und etwas Glück im Nachsetzen auf 4:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später folgte der nächste sehenswerte Angriff. Erneut war Otto Ausgangspunkt der Aktion, setzte sich stark durch und spielte den Ball scharf vor das Tor. Dort stand Maurice Fromm-Kruschel goldrichtig und schob zum hochverdienten 5:0 ein. Den Schlusspunkt setzte allerdings Bad Langensalza. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Weidaer Defensive kam Torjäger Leon Schleip kurz vor Spielende frei vor Lucas Soldera an den Ball, umspielte den Torhüter und erzielte den verdienten Ehrentreffer zum 5:1-Endstand. Der FC Thüringen Weida präsentierte sich bei seinem Pflichtspielauftakt in beeindruckender Verfassung. Zwar offenbarte die Mannschaft gerade in der Anfangsphase noch einige Abstimmungsprobleme und profitierte beim zweiten Treffer von einem kuriosen Eigentor, doch mit zunehmender Spielzeit zeigte die neu zusammengestellte Elf ihre spielerische Qualität. Die Offensive kombinierte sich immer wieder sehenswert nach vorn, während die Defensive nach den überstandenen Anfangsminuten kaum noch Chancen zuließ.
Fazit: So stand am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter 5:1-Heimerfolg, der den Fußballern vom Roten Hügel einen perfekten Start in die neue Thüringenliga-Saison bescherte.