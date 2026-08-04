Traumstart in die neue Spielserie

Bereits nach drei Minuten erwischte die Mannschaft von Trainer Peter Dauel, Andreas Kittner und Kai Schumann einen Traumstart. Nach einem weiten Einwurf von Gregor Kuhn legte Oliver Peuker für Diego Pohl ab. Der Youngster zögerte aus rund 22 Metern keine Sekunde und jagte den Ball unhaltbar ins linke Eck zur frühen 1:0-Führung. Die Gäste aus Bad Langensalza zeigten sich davon jedoch keineswegs geschockt und antworteten mit einer starken Phase. Zunächst verfehlte Tim Weißenborn das Tor nur knapp, wenig später musste Lucas Soldera sein ganzes Können aufbieten, als Leon Schleip völlig frei vor ihm auftauchte. Mit einer starken Parade verhinderte der Weidaer Schlussmann den möglichen Ausgleich und hielt seine Mannschaft in Führung.Statt des 1:1 fiel wenig später das 2:0. Ein hoher Rückpass von Max Dietrich geriet auf dem nassen Rasen zu lang, sprang am eigenen Torhüter vorbei und landete unglücklich im Netz. Ein kurioses Eigentor brachte den Gastgebern eine komfortable Führung, obwohl Bad Langensalza bis dahin mindestens ebenbürtig gewesen war. Mit zunehmender Spielzeit gewann Weida jedoch immer mehr Kontrolle über die Begegnung. Vor allem über die rechte Seite sorgte Maurice Fromm-Kruschel immer wieder für Tempo. Nach einer gefährlichen Hereingabe scheiterten zunächst Ilja Sevçuks und Oliver Peuker, ehe Leon Gentsch den Abpraller in der 33. Minute zum 3:0 über die Linie drückte. Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeit. Trotz der klaren Führung war die Partie zu diesem Zeitpunkt längst nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten ließ. Die Gäste hatten sich für ihren engagierten Auftritt durchaus einen Treffer verdient.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bad Langensalza bemüht. Zwei strittige Szenen im Weidaer Strafraum sorgten für Diskussionen, doch Schiedsrichter Markus Drobe entschied jeweils gegen einen Strafstoß. Wenig später hatte der FSV zudem Glück, als Maurice Wagner nach einem harten Foulspiel von Harbauer nur mit einer Gelben Karte statt eines Platzverweises bedacht wurde. Spätestens nach einer Stunde übernahm der FC Thüringen Weida endgültig das Kommando. Während der Regen ununterbrochen auf den Roten Hügel niederprasselte und sich nahezu alle Zuschauer unter der überdachten Tribüne versammelten, erspielten sich die Hausherren Chance um Chance. Leon Gentsch scheiterte zunächst noch am starken Gästetorhüter, ehe Christoph Otto in der 73. Minute nach einem energischen Solo und etwas Glück im Nachsetzen auf 4:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später folgte der nächste sehenswerte Angriff. Erneut war Otto Ausgangspunkt der Aktion, setzte sich stark durch und spielte den Ball scharf vor das Tor. Dort stand Maurice Fromm-Kruschel goldrichtig und schob zum hochverdienten 5:0 ein. Den Schlusspunkt setzte allerdings Bad Langensalza. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Weidaer Defensive kam Torjäger Leon Schleip kurz vor Spielende frei vor Lucas Soldera an den Ball, umspielte den Torhüter und erzielte den verdienten Ehrentreffer zum 5:1-Endstand. Der FC Thüringen Weida präsentierte sich bei seinem Pflichtspielauftakt in beeindruckender Verfassung. Zwar offenbarte die Mannschaft gerade in der Anfangsphase noch einige Abstimmungsprobleme und profitierte beim zweiten Treffer von einem kuriosen Eigentor, doch mit zunehmender Spielzeit zeigte die neu zusammengestellte Elf ihre spielerische Qualität. Die Offensive kombinierte sich immer wieder sehenswert nach vorn, während die Defensive nach den überstandenen Anfangsminuten kaum noch Chancen zuließ.