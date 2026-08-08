Traumstart gegen Findungsphase

Zu Gast ist am Sonntag der SV 1911 Dingelstädt, der nach dem 1:1 gegen Kölleda ebenfalls mit einem Punktgewinn in die neue Spielzeit gestartet ist.
Bei den Eichsfeldern ist die Mannschaft allerdings noch längst nicht eingespielt. „Wir haben einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Viele neue Jungs sind dazugekommen und noch in der Findungsphase“, erklärt Trainer Rico Baumann.
Ein Blick auf die Sommer-Transfers unterstreicht das: Mit Maximilian Koschlick von Nordhausen, Markus Güttich von Wismut Gera und Hakan Idriossou von der SG Thamsbrück sind drei neue Spieler zum SVD gestoßen. Gleichzeitig verließen Jona Steinke und Elias Schollmeyer den Verein in Richtung SG Beberstedt/Silberhausen, Lukas Weingart wechselte nach Mühlhausen und Alper Sivaci nach Siemerode.
Beim Pokal-Aus gegen Leinefelde (1:4) sei die fehlende Eingespieltheit noch deutlich zu sehen gewesen, so Baumann. Gegen Kölleda habe seine Mannschaft dann bereits einen Schritt nach vorne gemacht. Das Remis bewertet Baumann als verdient. Nach anfänglichem Abtasten habe Dingelstädt vor der Pause besser ins Spiel gefunden. Auch nach dem Rückstand in der zweiten Hälfte übernahm der SVD zunehmend die Initiative, traf noch die Latte und belohnte sich schließlich mit dem späten Ausgleich.
Für die nächste Aufgabe fällt die Prognose des Dingelstädter Trainers allerdings deutlich schwieriger aus. „Gispersleben ist gut gestartet und hat direkt beim Aufsteiger Buttstädt fünf Tore gemacht“, sagt Baumann und bescheinigt dem kommenden Gegner eine „offensiv sehr spielstarke“ Mannschaft. Durch die Neuzugänge aus der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt habe Gispersleben zudem sicher nicht an Qualität verloren.
Erschwerend kommt für Dingelstädt hinzu, dass urlaubsbedingt noch zwei bis drei Stammspieler fehlen werden. „Diese müssen wir aktuell noch mit unseren A-Junioren-Spielern auffangen“, so Baumann. Die ohnehin noch nicht abgeschlossene Integration der Neuzugänge wird damit zur zusätzlichen Herausforderung.
Dennoch will sich der SVD nicht verstecken. „Jetzt versuchen wir bestmöglich Punkte zu sammeln“, erklärt Baumann. Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Mannschaft ihre eigentliche Stärke wohl erst nach der Landespokal-Pause zeigen kann, wenn der Kader wieder vollständig zur Verfügung steht. „Um neue Spieler in einen Kader zu integrieren, dauert es im Amateurfußball eben auch mal deutlich länger als im Profifußball“, sagt der Trainer. Die Mannschaft wolle sich deshalb die nötige Zeit nehmen und sich „Stück für Stück zu unserer Wunschform herantasten“.
Gegen ein Gispersleben, das nach dem 5:2-Auftakt bereits ordentlich Selbstvertrauen gesammelt haben dürfte, wartet dabei gleich die nächste Bewährungsprobe. Für Dingelstädt geht es darum, den positiven Eindruck aus dem Kölleda-Spiel zu bestätigen – und trotz der personellen Situation möglichst etwas Zählbares aus Erfurt mitzunehmen.