Traumstart gegen Findungsphase Der TSV Motor Gispersleben hat zum Auftakt direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger SV Empor Buttstädt gelang ein 5:1-Erfolg – nun soll im ersten Heimspiel der Saison der nächste Dreier folgen. von Christopher Plischka · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Dingelstädt-Coach Rico Baumann sieht aktuell noch keinen Zwang punkten zu müssen, will aber dennoch alles mitnehmen was machbar ist. – Foto: Stefan Hageböke

Zu Gast ist am Sonntag der SV 1911 Dingelstädt, der nach dem 1:1 gegen Kölleda ebenfalls mit einem Punktgewinn in die neue Spielzeit gestartet ist. Bei den Eichsfeldern ist die Mannschaft allerdings noch längst nicht eingespielt. „Wir haben einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Viele neue Jungs sind dazugekommen und noch in der Findungsphase“, erklärt Trainer Rico Baumann.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Motor Gispersleben Gispersleben SV 1911 Dingelstädt Dingelstädt 14:00 live PUSH

Ein Blick auf die Sommer-Transfers unterstreicht das: Mit Maximilian Koschlick von Nordhausen, Markus Güttich von Wismut Gera und Hakan Idriossou von der SG Thamsbrück sind drei neue Spieler zum SVD gestoßen. Gleichzeitig verließen Jona Steinke und Elias Schollmeyer den Verein in Richtung SG Beberstedt/Silberhausen, Lukas Weingart wechselte nach Mühlhausen und Alper Sivaci nach Siemerode. Beim Pokal-Aus gegen Leinefelde (1:4) sei die fehlende Eingespieltheit noch deutlich zu sehen gewesen, so Baumann. Gegen Kölleda habe seine Mannschaft dann bereits einen Schritt nach vorne gemacht. Das Remis bewertet Baumann als verdient. Nach anfänglichem Abtasten habe Dingelstädt vor der Pause besser ins Spiel gefunden. Auch nach dem Rückstand in der zweiten Hälfte übernahm der SVD zunehmend die Initiative, traf noch die Latte und belohnte sich schließlich mit dem späten Ausgleich.