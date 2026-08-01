Traumstart für SC Melle 03 II

– Foto: Detlev Drobeck

Das Bezirksliga-Duell zwischen dem SC Melle 03 II und Aufsteiger BW Hollage II bot bereits vor dem Anpfiff eine besondere Geschichte: Mit Trainer Marc Hettwer auf Seiten der Gäste und Trainer Benny Hettwer beim Gastgeber standen sich zum Saisonauftakt zwei Brüder gegenüber.

Auf dem Platz ließ der SC Melle 03 II von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Die Gastgeber bestimmten das Geschehen und gingen früh durch Marcel Hülk in Führung, der nach einer sehenswerten Vorarbeit von Lukas Seelhöfer zum 1:0 einschob. Wenige Minuten später legte Niklas Rudolph nach Vorarbeit von Hülk das 2:0 nach. Melle blieb am Drücker und nutzte eine Unsicherheit der Gäste konsequent aus. Fynn Timmermann profitierte von einer Unachtsamkeit in der Hollager Defensive und erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich BW Hollage II deutlich stabiler und gestaltete die Begegnung ausgeglichen. Die Gäste hielten engagiert dagegen, konnten den Rückstand jedoch nicht mehr verkürzen. So blieb es bei einem insgesamt verdienten 3:0-Erfolg für den SC Melle 03 II.

„Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir sind mit dem Dreier gut aus der Vorbereitung gekommen“, sagte Trainer Benny Hettwer nach dem Schlusspfiff.

"Für unsere Bezirksligapremiere nach dem Aufstieg sind wir mit unserem Auftritt absolut nicht unzufrieden. Einstellungstechnisch kann man der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, kämpferisch und läuferisch hat alles gestimmt und wir waren in den Punkten mit Melle auf Augenhöhe. Mit dem Ergebnis sind wir natürlich absolut nicht zufrieden und müssen an der Stelle zugeben Lehrgeld bezahlt zu haben. Melle hat eine unfassbare Effizienz und Abschlussstärke an den Tag gelegt und das Maximum aus den Chancen herausgeholt, die wir zugelassen haben. Ein wenig mehr Spielglück bringt uns vielleicht in der Anfangsphase einen Elfmeter oder sorgt für einen Abseitspfiff beim 1:0, dennoch müssen wir selbst, auch nach Rückstand, zwingender werden uns eigene Chancen zu erspielen, um Tore erzielen zu können. Insgesamt sind wir zuversichtlich mit solchen Leistungen wie heute Punkte holen zu können, auch wenn diese samt Glückwünschen diese Woche an den SC Melle gehen,“ lautet das Statement von Tim Schindler (BW Hollage).