Traumstart für den VfB Oldenburg

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Der Jubel über den gelungenen Saisonstart fiel groß aus, doch wenige Minuten vor dem Abpfiff verstummte der lautstarke Oldenburger Anhang schlagartig. Linus Schäfer blieb nach einem harten Foul liegen, musste gestützt vom Platz und trübte damit einen ansonsten rundum gelungenen Abend des VfB Oldenburg. Mit 3:0 gewann die Mannschaft von Dario Fossi bei SV Werder Bremen II und setzte zum Auftakt der neuen Regionalliga-Saison ein deutliches Ausrufezeichen.

Der VfB brauchte rund 25 Minuten, um seinen Rhythmus zu finden. Danach übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Rafael Brand sorgte mit zwei Abschlüssen erstmals für Gefahr, wenig später fehlten Kai Pröger nur Zentimeter zur Führung. Auch Leon Demaj scheiterte an Werder-Keeper Stefan Smarkalev, der seine Mannschaft zunächst im Spiel hielt.

Vor 2.810 Zuschauern, darunter mehr als 1.000 mitgereiste VfB-Fans, entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hätten bereits nach 30 Sekunden in Führung gehen können. Jasha Barry tauchte frei vor Jhonny Peitzmeier auf, doch der Oldenburger Schlussmann reagierte glänzend und verhinderte den frühen Rückstand.

Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich ein Mittel, das später entscheidend werden sollte: die weiten, präzisen Abschläge von Peitzmeier. Einer davon führte kurz vor der Pause beinahe zum Erfolg, als Facklam nach einem langen Ball mit Smarkalev zusammenprallte.

Nach dem Seitenwechsel zahlte sich diese Idee schließlich aus. Erneut schlug Peitzmeier den Ball weit nach vorne, Mats Facklam entwischte der Bremer Defensive und schob überlegt zum 1:0 ein (53.). Der Treffer verlieh den Gästen zusätzliche Sicherheit.

Während Cédric Makiadi mit einem Vierfachwechsel neue Impulse setzen wollte, behielt Oldenburg die Kontrolle. Die Defensive ließ kaum Möglichkeiten zu und nach einem clever ausgeführten Freistoß sorgte Marc Schröder frei vor dem Tor für die Vorentscheidung zum 2:0 (73.).

Auch danach blieb der VfB die gefährlichere Mannschaft. Nach einem Foul an Kai Pröger zeigte Schiedsrichter Furkan Cevdet Vardar auf den Punkt. Facklam verwandelte den Strafstoß sicher und schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum 3:0-Endstand (88.).

Der klare Erfolg geriet jedoch kurz darauf in den Hintergrund. Lennart Baum traf den eingewechselten Linus Schäfer mit einem harten Foul im Mittelfeld. Schäfer musste verletzt ausgewechselt werden, eine genaue Diagnose stand unmittelbar nach der Partie noch aus.

So stand unter dem Strich ein verdienter Auftaktsieg für den VfB Oldenburg, der über weite Strecken die reifere Mannschaft war und sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konsequent steigerte. Sportlich hätte der Saisonstart kaum besser verlaufen können – die Sorge um Linus Schäfer nahm der Freude über die ersten drei Punkte jedoch einen Teil ihrer Leichtigkeit.

SV Werder Bremen II – VfB Oldenburg 0:3

SV Werder Bremen II: Stefan Smarkalev, Paul Bellmann, Johann Wegner, Jannes Ossadnik (63. Boran-Firat Coskun), Cimo Röcker, Patrick Götzelmann, Mario Mbassi (63. Christian Stark), Noah Weißbach (74. Lennart Baum), Jasha Barry (63. Princewill Mbock), Arian Römers, Jakob Wiehe (63. Karlo Simic) - Trainer: Cédric Makiadi

VfB Oldenburg: Jhonny Peitzmeier, Nico Knystock (88. Ermal Pepshi), Marc Schröder, Anouar Adam, Drilon Demaj (65. Vjekoslav Taritas), Nick Otto, Dominik Kasper, Rafael Brand (65. Linus Schäfer) (91. Abdul Hussein Trad), Mats Facklam, Leon Demaj (80. Leon Deichmann), Kai Pröger - Trainer: Dario Fossi

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg) - Zuschauer: 2810

Tore: 0:1 Mats Facklam (53.), 0:2 Marc Schröder (73.), 0:3 Mats Facklam (88. Foulelfmeter)