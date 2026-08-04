Traumstart für den VfB Kiel: 5:1-Auswärtssieg im Hassee-Derby beim MED

Das Tor von Roman Reikat (li., hier noch im Trikot des TSV Kronshagen) zum 1-0 öffnet dem VfB Kiel alle Türen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zum Punktspielauftakt der Kreisliga Kiel trafen gleich zwei Titelanwärter aufeinander. Der Vorjahresvierte MED SV empfing zum Hassee-Derby den Vizemeister VfB Kiel von der kaum 700 Meter Luftlinie entfernten Waldwiese.

Sowohl der Traditionsverein VfB Kiel v. 1910 als auch der genau 100 Jahre später in Gaarden gegründete MED SV, der heute auf der ehemaligen Spielstätte des DJK Kiel auf dem Schulsportplatz in Hassee spielt, gehörten in jüngerer Vergangenheit der Verbandsliga an. Und zwar jeweils zwei Jahre. Der VfB von 2022 bis 2024, MED von 2023 bis 2025. Nach jeweils guter erster Verbandsligasaison war im schwierigen zweiten Jahr der Wiederabstieg nicht mehr zu verhindern.

Beide Teams haben sich zur aktuellen Saison deutlich verstärkt. Man durfte also gespannt sein. Während Tim Spirgatis die Waldwiesenelf schon länger coacht, ist mit Tolga Sahin ein neuer ambitionierter Verantwortlicher an der Seitenlinie tätig.

MED brennt Feuerwerk ab...

Die Heimelf begann mit Höchsttempo und erspielte sich in den Anfangsminuten Großchancen am Fließband vor allem durch Halil Can Karakaya und Ramez Sulaeiman Alahmad, immer wieder in Szene gesetzt von den Ortacs oder Kapitän Alan Rahman. Auch die Standards sind brandgefährlich. Doch Latte, Riesenlück, Keeper Griephan und/oder gerade noch ein Bein dazwischen verhinderten den frühen VfB-Rückstand.

... aber wie hoch ist der xGoal-Wert?

Unter den Zuschauern auch die aus Kiel stammenden aktuellen Neumünsteraner Fußballer Fyn Claasen (PSV) und Christoph Kahlcke (VfR), die angeregt mit dem verletzten VfBer Timo Pagel (Knorpelschaden im lädierten Knie) und Edelfan Gräfi (PSV NMS + VfB Kiel) nach 10 Minuten über den xG-Wert diskutieren. Der nach einhelliger Meinung deutlich für MED über zwei liegt. Der VfB kommt in dieser Phase kaum mal über die Mittellinie.

VfB wird gleichwertig und trifft mit der ersten Chance

Doch nach spätestens einer Viertelstunde kann der MED SV sein hohes Tempo nicht mehr gehen. Die Spirgatis-Schützlinge werden gleichwertig. Als Neuzugang Roman-Alexander Reikat im Mittelkreis angespielt wird, zeigt der Neuzugang aus dem Landesligateam des TSV Kronshagen seine Klasse. Er lässt seinen Bewacher stehen, zieht los, spielt noch einen aus und kommt aus 22 Metern zum Schuss. MED-Keeper Jost Günther hechtet zwar ins Eck, aber auf dem harten Geläuf hoppelt die Kugel tückisch über seinen Arm. 0:1 (25.).

Bis zur Pause sehen die Zuschauer dann ein verteiltes, hochklassiges Kreisligaspiel. Tore fallen aber nicht mehr, beide Defensiven arbeiten gut.

2. Halbzeit: Blitzstart VfB...

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste, nur hat diesmal der VfB den Hut auf. Marco Wohlgemuth steckt steil auf Felix Beeck durch, der den Ball an den Pfosten knallt. Den Abpraller bringt Alexander Frank nicht am auf der Linie klärenden Max Schenkel vorbei (48.). Zwei weitere Großchancen kurz vorher und kurz nachher bleiben ebenfalls ungenutzt, aber der xG-Wert ist jetzt in etwa ausgeglichen. „Langsam kann man von einer nicht unverdienten Führung sprechen“, analysiert Fyn Claasen, dessen Opa und Vater (sogar U19-Nationalspieler) beim VfB aktiv waren.

... und dann auch effektiv

Aus einer der Großchancen entsteht eine Ecke. Die bringt Linksfuß Moritz Bremer mit Effet lang auf den zweiten Pfosten. Dort ist Wohlgemuth mütterleinseelenallein und kann aus zwei Metern ungestört einnicken: 0:2 (52.).