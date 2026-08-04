Traumstart für den TuS Berge

Mit einem überraschend deutlichen 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Hilter ist der ambitionierte TuS Berge erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet.
In der Anfangsphase hielt Gästetorwart Robin Gartmann seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden zunächst im Spiel. Nach zwölf Minuten war er jedoch machtlos: Routinier Patrick Middendorf brachte die Gastgeber per Kopfball verdient in Führung. In der 30. Minute erhöhte Marcus Keck nach einer sehenswerten Vorarbeit von Lennart Meyer auf 2:0.
Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Keck mit seinem zweiten Treffer des Tages für die frühe Vorentscheidung und stellte auf 3:0. Mitte der zweiten Halbzeit baute Mateo Behre die Führung weiter aus, ehe Pascal Gerdes in der Schlussminute den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte.
„Nach anfänglichem Abtasten haben wir das Geschehen dominiert und verdient gewonnen. Wir sind froh, diese Aufgabe so gut gemeistert zu haben. Ein Kompliment an das gesamte Team“, freute sich Berges Trainer René Wolting über den gelungenen Saisonauftakt seiner Mannschaft.