Traumstart für den TuS Berge

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem überraschend deutlichen 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger TuS Hilter ist der ambitionierte TuS Berge erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet.

In der Anfangsphase hielt Gästetorwart Robin Gartmann seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden zunächst im Spiel. Nach zwölf Minuten war er jedoch machtlos: Routinier Patrick Middendorf brachte die Gastgeber per Kopfball verdient in Führung. In der 30. Minute erhöhte Marcus Keck nach einer sehenswerten Vorarbeit von Lennart Meyer auf 2:0.

Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Keck mit seinem zweiten Treffer des Tages für die frühe Vorentscheidung und stellte auf 3:0. Mitte der zweiten Halbzeit baute Mateo Behre die Führung weiter aus, ehe Pascal Gerdes in der Schlussminute den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte.