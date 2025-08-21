Traumstart für den TSV Zornheim in der Bezirksliga

Zornheim. Ein fulminanter Saisonstart beschert dem TSV Zornheim neun Punkte aus drei Spielen. Ein deutlicher Sieg gegen den TSV Mommenheim (4:1) am ersten Spieltag sowie zwei knappe Erfolge gegen den VfL Gundersheim (3:2) und Hassia Bingen (1:0) legen den Grundstein für eine vielversprechende Saison. Einzig die Niederlage im Verbandspokal gegen den TSV Mommenheim (1:2) war ein Dämpfer. Nun liegt der Fokus auf der Bezirksliga.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir haben letzte Saison auch zweimal drei Spiele am Stück gewonnen, das kommt schon vor“, scherzt Fabian Meurer, der seit dieser Saison Spielertrainer beim TSV Zornheim ist. Vom erfolgreichen Saisonstart lässt er sich nicht blenden – deshalb solle bei den Zornheimern auch keiner von Meister-Träumereien oder Ähnlichem sprechen. Besser abschneiden als in der vergangenen Saison, das sei das Ziel. Daher möchte der 29-jährige in dieser Spielzeit gerne 14 Siege mit seiner Mannschaft einfahren, in der letzten waren es 13.
Als Spielertrainer steht Meurer selbst auf dem Feld und kommt in der Liga bereits auf drei Tore und eine Vorlage. Er hat das Gefühl, dass seine Doppelfunktion in Zornheim positiv angenommen wird. „Ich habe das Glück, dass ich seit fünf Jahren im Verein bin und akzeptiert werde“, sagt er.
Der TSV Zornheim überzeugt derzeit auf ganzer Linie. Lediglich die zweite Mannschaft von Marienborn rangiert aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem TSV in der Tabelle. Für Meurer ist ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts die enge Verbundenheit, die er innerhalb des Teams spürt. Viele Spieler würden aus Zornheim stammen und fast ihr gesamtes Leben für den Verein spielen.
Um den Positivtrend fortzusetzen, möchte Meurer im Training weiterhin hart arbeiten – und dabei den Spaß nicht aus den Augen verlieren. „Denn wenn man Spaß hat, gibt man mehr“, erklärt er. Mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel bei der TuS Wörrstadt (Sonntag, 15 Uhr) sagt er: „Wir müssen alles geben und uns den Sieg holen.“ Für Zornheim soll die Punktejagd also weitergehen.