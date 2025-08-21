Traumstart für den TSV Zornheim in der Bezirksliga

Der TSV Zornheim überzeugt derzeit auf ganzer Linie. Lediglich die zweite Mannschaft von Marienborn rangiert aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem TSV in der Tabelle. Für Meurer ist ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts die enge Verbundenheit, die er innerhalb des Teams spürt. Viele Spieler würden aus Zornheim stammen und fast ihr gesamtes Leben für den Verein spielen.

Um den Positivtrend fortzusetzen, möchte Meurer im Training weiterhin hart arbeiten – und dabei den Spaß nicht aus den Augen verlieren. „Denn wenn man Spaß hat, gibt man mehr“, erklärt er. Mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel bei der TuS Wörrstadt (Sonntag, 15 Uhr) sagt er: „Wir müssen alles geben und uns den Sieg holen.“ Für Zornheim soll die Punktejagd also weitergehen.