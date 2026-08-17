Traumstart für den SV Hösel ist ein Traumeinstand für Trainer Güngör Im ersten Pflichtspiel nach der Rückkehr des Aufstiegs-Coaches Mesut Güngör gelingt dem SV Hösel zum Start der Bezirksliga ein 1:0-Sieg über den starken Aufsteiger SC Unterbach. Vor allem Keeper Ole Brandt ragt heraus. von RP / Werner Möller · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Keeper Brandt zeigte eine starke Leistung – Foto: Alexander Biehler

Dem SV Hösel ist ein Traumstart in die neue Saison der Bezirksliga gelungen, der gewiss starke Aufsteiger SC Unterbach wurde nicht unverdient mit 1:0 bezwungen. Es war wie nicht anders zu erwarten Schwerstarbeit, denn der Liga-Neuling aus dem Düsseldorfer Süden mit seinem Trainer Axel Bellinghausen, dem ehemaligen Profi von Fortuna Düsseldorf, wird allgemein zu den stärksten Mannschaften gezählt. Aber der SV Hösel bot 90 Minuten lang ein Abwehrspiel der Extraklasse. Und absoluter Mittelpunkt war ständig sein Keeper Ole Brandt. Der 24 Jahre alte Ratinger bot den 135 Zuschauern schon im ersten Durchgang eine Monsterparade, da war seine Truppe gerade durch Oliver Menzler 1:0 in Führung gegangen (36.). Ein Ausgleich zu diesem Zeitpunkt wäre gewiss ganz bitter gewesen für die Blau-Weißen vom Neuhaus.

Und dann die zweite Hälfte, es stürmte nur noch der Neuling aus Unterbach. Aber Riesenpech dann für den Routinier Florian Stoll, der einen Stellungsfehler der Unterbacher erkannte. Sein Schuss prallte vom Pfosten ab. Es lief die 80. Minute, es wäre wohl die vorzeitige Entscheidung gewesen. Und so musste seine SVH-Truppe noch zehn lange Minuten emsig verteidigen, ehe der erfolgreiche Saisonauftakt gesichert war. Physiotherapeut Brandt ist ein bescheidener Keeper Gestern, 15:30 Uhr SV Hösel SV Hösel SC Unterbach Unterbach 1 0 Überragend aber immer wieder Ole Brandt. Der Ur-Ratinger, der aus der 04/19-Jugend stammt, hielt einfach alles, was auf seinen Kasten kam. In der 70. Minute gelang ihm eine weitere Riesenparade, da sahen alle den harten Schuss schon im Höseler Netz. Aber seine Mannschaft führte weiter mit 1:0, und ein Ausgleich hätte sicherlich erhebliche Schmerzen bereitet. Und dann freute sich der 24-jährige Physiotherapeut: "Wichtig war einfach, dass die Punkte hiergeblieben sind. Ob ich wirklich so gut war, sollen andere beurteilen." Er ist halt ein ungemein bescheidener Torwart, und für den SVH bedeutet er seit seiner Verpflichtung vor rund zwei Jahren einen Riesen-Glücksgriff.