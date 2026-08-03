Traumstart für Ahrensburg: Torfestival zum Start der VL-Süd

Der 1. Spieltag der Verbandsliga Süd ist abgeschlossen – und der Saisonauftakt hatte einiges zu bieten. In sieben Begegnungen fielen insgesamt 31 Tore. Mehrere Mannschaften setzten mit deutlichen Erfolgen direkt ein erstes Ausrufezeichen, während der Büchen-Siebeneichener SV in letzter Minute den ersten Heimsieg der Saison perfekt machte. Lediglich die Partie zwischen dem Sereetzer SV und dem TSV Schackendorf steht noch aus und wird am 27. August nachgeholt. Den Auftakt machten bereits am Freitagabend der FC Ahrensburg und der SV Eichede II. Ahrensburg ließ dem SSV Güster beim 5:0-Erfolg keine Chance. Bennet Gollin und Valentin Zalli schnürten jeweils einen Doppelpack, ehe Raymond Kastrati-Rrahmani den Schlusspunkt setzte.

Parallel feierte auch der SV Eichede II einen gelungenen Saisonstart. Neuzugang Malte Kentzler brachte die Gastgeber früh per Kopf in Führung, Alik Himmelspach legte kurz vor der Pause nach. Luka Zehe erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0, bevor Lennox Lemke für die SIG Elmenhorst verkürzte. Nur eine Minute später stellte Lennard Maschmann den 4:1-Endstand wieder her.

Am Samstag gelang Aufsteiger TSV Pansdorf II ein erfolgreicher Einstand in die Verbandsliga. Cedric Wilken brachte die Gastgeber gegen Eintracht Groß Grönau in Führung, Niklas Simon erhöhte kurz nach Wiederbeginn per Foulelfmeter auf 2:0. Ein Eigentor in der Schlussphase sorgte schließlich für den souveränen 3:0-Endstand.

Der Sonntag begann mit einem Blitzstart der SG Reinfeld/Kronsforde II. Bereits nach einer Minute traf Niklas Racko zur Führung, Luis Henri Mickeleit und Felix Schulz erhöhten innerhalb der ersten 14 Minuten auf 3:0. Hagen Ahrensburg II fand nie richtig ins Spiel, ehe Mika Neumann den deutlichen 4:0-Erfolg perfekt machte.

Für die größte Spannung des Spieltags sorgte der Büchen-Siebeneichener SV gegen den Ratzeburger SV. Christian Märkert brachte den BSSV früh in Führung, Alexander Lage glich wenig später aus. Jan Merhof stellte nach der Pause auf 2:1, doch Lage traf erneut zum 2:2. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Joker Tjorben Gaworski in der 90. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2.

Einen souveränen Auswärtssieg feierte der SV Hamberge bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel. Felix Schmiedeberg brachte die Gäste per Foulelfmeter in Front, Luca Kähler erhöhte noch vor der Pause. Nach der Roten Karte gegen Mathis Hansen in der Schlussphase nutzte Hamberge die Überzahl konsequent aus und schraubte das Ergebnis durch Ben Bülow und Til Weidemann auf 4:0.

Auch der TSV Trittau überzeugte zum Saisonauftakt. Leon Raschka traf bereits nach drei Minuten und schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack. Alaa Nader und Kevin Linne sorgten für eine komfortable 4:0-Halbzeitführung. Zwar verkürzte Jannik Gerlach für den MTV Ahrensbök, doch Joker Lennard Bahn stellte den alten Abstand wieder her. Julius Stille erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 5:2-Endstand.