 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Traumstart, Fehlstart, Fehlanzeige? Das bringt der 2. Spieltag

In der Kreisliga A, Gruppe 2, Duisburg steht der 2. Spieltag an. Los geht es mit dem Derby beim Dümptener TV, Spitzenreiter Viktoria Buchholz will seine Führungsposition verteidigen.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Der Dümptener TV steht vor seiner Liga-Premiere.
Der Dümptener TV steht vor seiner Liga-Premiere. – Foto: Roberto Parolari

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
V. Buchholz
MH-Styrum
GSG Duisburg

Bezirksliga-Absteiger Viktoria Buchholz hat sich nach einem Kantersieg zum Auftakt gleich an die Tabellenspitze der Kreisliga A, Gruppe 1, in Duisburg gesetzt und damit die eigenen Ambitionen untermauert. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim ETuS Bissingheim an. Bereits am Samstag treffen im Derby der Dümptener TV und SC Croatia Mülheim aufeinander. Spannend wird auch die Partie zwischen der GSG Duisburg und der SG Duisburg-Süd. Noch keinen Spielbetrieb gibt es in der Gruppe 2, die erst am kommenden Wochenende in die Saison startet.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Mülheimer Derby am Samstag

Morgen, 17:00 Uhr
Dümptener TV
Dümptener TVDümpten
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
17:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
14:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Wanheim 1900
SV Wanheim 1900SV Wanheim
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900
So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 30.08.26 15:15 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV
So., 30.08.26 17:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern

4. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr Dümptener TV - TuS Viktoria Buchholz
So., 06.09.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - FC Taxi Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SC Preußen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - TuS Mündelheim
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

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