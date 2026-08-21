Traumstart, Fehlstart, Fehlanzeige? Das bringt der 2. Spieltag

Bezirksliga-Absteiger Viktoria Buchholz hat sich nach einem Kantersieg zum Auftakt gleich an die Tabellenspitze der Kreisliga A, Gruppe 1, in Duisburg gesetzt und damit die eigenen Ambitionen untermauert. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim ETuS Bissingheim an. Bereits am Samstag treffen im Derby der Dümptener TV und SC Croatia Mülheim aufeinander. Spannend wird auch die Partie zwischen der GSG Duisburg und der SG Duisburg-Süd. Noch keinen Spielbetrieb gibt es in der Gruppe 2, die erst am kommenden Wochenende in die Saison startet.
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3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Wanheim 1900
So., 30.08.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 30.08.26 15:15 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 30.08.26 17:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Dümptener TV
So., 30.08.26 17:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Duissern
4. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr Dümptener TV - TuS Viktoria Buchholz
So., 06.09.26 14:00 Uhr GSG Duisburg - FC Taxi Duisburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SC Preußen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Wanheim 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 06.09.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Heißen - TuS Mündelheim
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
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