Traumstart, Fehlstart, Fehlanzeige? Das bringt der 2. Spieltag

Der Dümptener TV steht vor seiner Liga-Premiere. – Foto: Roberto Parolari

Bezirksliga-Absteiger Viktoria Buchholz hat sich nach einem Kantersieg zum Auftakt gleich an die Tabellenspitze der Kreisliga A, Gruppe 1, in Duisburg gesetzt und damit die eigenen Ambitionen untermauert. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim ETuS Bissingheim an. Bereits am Samstag treffen im Derby der Dümptener TV und SC Croatia Mülheim aufeinander. Spannend wird auch die Partie zwischen der GSG Duisburg und der SG Duisburg-Süd. Noch keinen Spielbetrieb gibt es in der Gruppe 2, die erst am kommenden Wochenende in die Saison startet.