Ligabericht
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Traumstart des SF Lechtingen perfekt!
Bezirksliga-Spitzenreiter nach Sieg gegen SV Quitt Ankum
In einem vorgezogenen Spiel untermauerte der SF Lechtigen seine bärenstarke Frühform und sicherte sich mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Quitt Ankum zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Bezirksliga.
Es war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Der Pausenstand von 0:0 entsprach den gezeigten Leistungen. In der Schlussviertelstunde war der SF Lechtingen das klar aktivere Team, zwang die Quitt Ankum zu Fehlern und nutzte diese durch einen Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten durch Joscha Bartke und Niklas Bartke zur viel umjubelten 2:0-Führung aus. Am Ende ein ingesamt verdienter Sieg mit dem der SF Lechtigen.
Torschützen für SF Lechtingen - Niklas und Joscha Bartke – Foto: Fupa
Wir schaffen es momentan sehr gut, uns in die Spiele reinzuarbeiten. In der ersten Hälfte hatten wir trotz eines leichten Chancenplus Probleme mit dem spielerischen Ansatz von Ankum. Die Einwechselspieler hatten heute großen Einfluss, darüberhinaus war unsere Physis nach der englischen Woche beeindruckend,“ freute sich Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) über die gute Verfassung seines Teams.
"In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie in der wir mehr Spielanteile hatten, ohne vorm dem gegnerischen Tor gefährlich zu werden. Lechtingen konzentrierte sich nach Balleroberungen auf das Umschalten und hatte 2-3 gute Gelegenheiten in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir ab der 65. Minute nicht mehr unser Spiel gespielt und gehen dann nach zwei Fehlern im Spielaufbau in Rückstand. Wir verlieren ein 50/50-Spiel hinten heraus verdient durch individuelle Fehler und zu wenig Gefahr vor dem gegnerischen Tor. In den letzten beiden Spielen erspielen wir uns zu wenig eigene Torchancen und können aktuell einige verletzungsbedingte Ausfälle nicht kompensieren,“ lautete das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).