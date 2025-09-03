Traumstart des SF Lechtingen perfekt!

"In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie in der wir mehr Spielanteile hatten, ohne vorm dem gegnerischen Tor gefährlich zu werden. Lechtingen konzentrierte sich nach Balleroberungen auf das Umschalten und hatte 2-3 gute Gelegenheiten in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir ab der 65. Minute nicht mehr unser Spiel gespielt und gehen dann nach zwei Fehlern im Spielaufbau in Rückstand. Wir verlieren ein 50/50-Spiel hinten heraus verdient durch individuelle Fehler und zu wenig Gefahr vor dem gegnerischen Tor. In den letzten beiden Spielen erspielen wir uns zu wenig eigene Torchancen und können aktuell einige verletzungsbedingte Ausfälle nicht kompensieren,“ lautete das Statement von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum).