Traumstart des 1. SC Feucht und von Großschwarzenlohe nicht belohnt

Zwei Landesligisten aus Mittelfranken waren heute Abend, am 23. Juni, im Einsatz. Ein Sieg gab es weder für den SC Großschwarzenlohe noch für den 1. SC Feucht.
Der SC Großschwarzenlohe hat sich am Dienstag gegen den Regionalligisten Eichstätt unter Neu-Trainer Steffen Israel teuer verkauft: Der SCG erwischte einen Traumstart und ging bereits nach vier Minuten in Front. Neuzugang Sven Landshuter traf erstmals im SCG-Trikot.
Der Regionalligist schlug aber zurück: Timo Meixner (21.), Luca Schraufstetter (21.) und Bryan Alexander Beusch (48.) drehten die Partie zugunsten des VfB. In der 63. Minute erzielte Maximilian Takacs noch das 2:3. Für den SCG war es der zweite Test, nach dem 1:7 gegen die SpVgg Ansbach.
SC Großschwarzenlohe – VfB Eichstätt 2:3
SC Großschwarzenlohe (Wechsel fehlen noch): Luca Thöle, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Nikolas Boukouvalas, Leland Ulhaas, Christian Heinloth, Timo Kräftner, Maximilian Takacs, Robin Renner, Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg)
Tore: 1:0 Sven Landshuter (4.), 1:1 Timo Meixner (21.), 1:2 Lucas Schraufstetter (33.), 1:3 Bryan Alexander Beusch (48.), 2:3 Maximilian Takacs (63.)
Der 1. SC Feucht und der 1. FC Schnaittach lieferten sich ein Sechs-Tore-Fest am Dienstagabend: Der Landesligist startete traumhaft. Julian Rauch und Simon Lang per Doppelschlag sorgten zunächst für das schnelle 3:0. Die Antwort des Bezirksligisten ließ aber nicht lange auf sich warten. Simon Sperber (13.) und Fabian Dressendörfer (27.) verkürzten mit Toren noch vor der Pause auf 2:3. Den Ausgleich erzielte Timon Scherber (82.) kurz vor Schluss. Beim SCG starteten neben Doppel-Torschütze Lang weitere Neuzugänge wie Keeper Arda Bozkurz oder Leandro D'Arrigo.
1. SC Feucht – 1. FC Schnaittach 3:3
1. SC Feucht (Wechsel fehlen noch): Arda Bozkurt, Joel Jehnichen, Nils Henke, Leandro D'Arrigo, Marcel Fürsattel, Berkan Wild, Alban Rexhepi, Dragan Lazarevic, Simon Lang, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
1. FC Schnaittach: Nico Bräuer, Vincenz Scharf, Tizian Deuerlein, Tom Sommerer, Simon Sperber, Aaron Jones, Marcel Chomek, Dominik Hertlein, Fabian Dressendörfer, Simon Jaklin, Timo Müller - Trainer: Fabian Wedel
Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld)
Tore: 1:0 Julian Rauch (2.), 2:0 Simon Lang (5.), 3:0 Simon Lang (11.), 3:1 Simon Sperber (13.), 3:2 Fabian Dressendörfer (27), 3:3 Timon Sperber (82.)