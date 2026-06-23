Traumstart des 1. SC Feucht und von Großschwarzenlohe nicht belohnt

Der SC Großschwarzenlohe hat sich am Dienstag gegen den Regionalligisten Eichstätt unter Neu-Trainer Steffen Israel teuer verkauft: Der SCG erwischte einen Traumstart und ging bereits nach vier Minuten in Front. Neuzugang Sven Landshuter traf erstmals im SCG-Trikot.

Der Regionalligist schlug aber zurück: Timo Meixner (21.), Luca Schraufstetter (21.) und Bryan Alexander Beusch (48.) drehten die Partie zugunsten des VfB. In der 63. Minute erzielte Maximilian Takacs noch das 2:3. Für den SCG war es der zweite Test, nach dem 1:7 gegen die SpVgg Ansbach . SC Großschwarzenlohe – VfB Eichstätt 2:3 SC Großschwarzenlohe (Wechsel fehlen noch): Luca Thöle, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Nikolas Boukouvalas, Leland Ulhaas, Christian Heinloth, Timo Kräftner, Maximilian Takacs, Robin Renner, Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) Tore: 1:0 Sven Landshuter (4.), 1:1 Timo Meixner (21.), 1:2 Lucas Schraufstetter (33.), 1:3 Bryan Alexander Beusch (48.), 2:3 Maximilian Takacs (63.)

Der 1. SC Feucht und der 1. FC Schnaittach lieferten sich ein Sechs-Tore-Fest am Dienstagabend: Der Landesligist startete traumhaft. Julian Rauch und Simon Lang per Doppelschlag sorgten zunächst für das schnelle 3:0. Die Antwort des Bezirksligisten ließ aber nicht lange auf sich warten. Simon Sperber (13.) und Fabian Dressendörfer (27.) verkürzten mit Toren noch vor der Pause auf 2:3. Den Ausgleich erzielte Timon Scherber (82.) kurz vor Schluss. Beim SCG starteten neben Doppel-Torschütze Lang weitere Neuzugänge wie Keeper Arda Bozkurz oder Leandro D'Arrigo.

1. SC Feucht – 1. FC Schnaittach 3:3

1. SC Feucht (Wechsel fehlen noch): Arda Bozkurt, Joel Jehnichen, Nils Henke, Leandro D'Arrigo, Marcel Fürsattel, Berkan Wild, Alban Rexhepi, Dragan Lazarevic, Simon Lang, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler

1. FC Schnaittach: Nico Bräuer, Vincenz Scharf, Tizian Deuerlein, Tom Sommerer, Simon Sperber, Aaron Jones, Marcel Chomek, Dominik Hertlein, Fabian Dressendörfer, Simon Jaklin, Timo Müller - Trainer: Fabian Wedel

Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld)

Tore: 1:0 Julian Rauch (2.), 2:0 Simon Lang (5.), 3:0 Simon Lang (11.), 3:1 Simon Sperber (13.), 3:2 Fabian Dressendörfer (27), 3:3 Timon Sperber (82.)