Traumstart bestätigt: TSG Backnang weiterhin Oberliga-Spitze

Teningen zeigte früh, warum der Aufsteiger schon zum Auftakt gegen Normannia Gmünd gewonnen hatte. Die Gastgeber hielten intensiv dagegen, suchten schnelle Gegenstöße und kamen durch Maximilian Resch bereits nach wenigen Minuten zu einer ersten gefährlichen Szene. Backnang hatte mehr Ballbesitz, musste sich aber in die Partie arbeiten.

Nach einer halben Stunde fand die TSG den Zugriff. Flavio Santoro setzte sich nach einem Doppelpass mit Lukas Hornek stark über links durch und legte quer auf Tim Pöhler, der am langen Pfosten zum 0:1 einschob. Nur sieben Minuten später folgte das 0:2: Wieder ging es über links, Hornek flankte, Giuliano Greco nahm den Ball an und vollendete kraftvoll. Zur Pause führte Backnang verdient, aber Teningen blieb im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel wurde es kurz brenzlig. TSG-Torhüter Maurice Brauns verhinderte gegen Joel Thoma und im Nachsetzen gegen Resch stark den Anschluss, wenig später traf Jonas Schmieder das Lattenkreuz. In der 56. Minute fiel das 1:2 dann doch: Nach einer Ecke klärte Backnang nicht sauber, Resch traf ins untere Eck. Das Spiel drohte zu kippen.