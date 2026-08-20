Traumstart, aber der Rotstift bleibt

Drei Spiele, null Gegentore. Behält Büßlebens Maximilian Geißler (Bildmitte) auch gegen Wismut Gera seine weiße Weste?! – Foto: Björn Roddeck

„Die Ausbeute der ersten drei Spieltage sieht natürlich zunächst einmal makellos aus. Aber auch bei neun Punkten und 8:0 Toren hat man dennoch immer noch etwas, was man verbessern kann“, erklärt Löwentraut. Die größte Baustelle sieht der Büßlebener Trainer derzeit in der Chancenverwertung. „Wir vergeben oft noch zu klare Torchancen, die wir gut herausspielen. Da müssen wir am Ende einfach mehr erzielte Tore auf dem Konto haben.“

Damit grüßt der Thüringenliga-Absteiger nach drei Spieltagen von der Tabellenspitze und unterstreicht früh seine Ambitionen. Trainer Ronny Löwentraut weiß allerdings, dass trotz des makellosen Starts noch längst nicht alles perfekt läuft.

Siemerode und Mühlhausen auf dem Zettel

Während Büßleben aktuell das Optimum aus den ersten drei Partien herausgeholt hat, kristallisieren sich auch andere Mannschaften als mögliche Konkurrenten heraus. Vor allem der SV Grün-Weiß Siemerode war für Löwentraut bereits vor Saisonbeginn ein Kandidat für die Spitzengruppe. „Bei Siemerode war es mir vor der Saison bereits klar, dass sie dieses Jahr vorne mitspielen werden. Sie haben enorme Qualität“, sagt der Büßlebener Coach. Zugleich möchte er die Entwicklung des Eichsfelder Konkurrenten nicht näher bewerten und verweist auf dessen eigene Vereinsphilosophie.

Auch der FC Union Mühlhausen hat für Löwentraut das nötige Potenzial. „Mühlhausen hat ebenfalls an Qualität hinzugewonnen und wer mit 6:3 gegen Walschleben gewinnt, den muss man auf dem Schirm haben.“ Gerade die Kreisstadt müsse man grundsätzlich immer auf der Rechnung haben. Die Mühlhäuser hatten am zweiten Spieltag den amtierenden Meister Walschleben deutlich geschlagen.

Ob daraus tatsächlich ein Dreikampf um die Spitze entsteht, möchte Löwentraut allerdings nicht prognostizieren. „Am Ende ist es auch egal, ob es ein Zwei-, Drei- oder Fünfkampf wird.“ Vielmehr wolle man sich in Büßleben auf die eigene Entwicklung konzentrieren.

„Wir für uns haben eine klare Struktur im Verein und in der Mannschaft gefunden und mit der fahren wir ganz gut“, betont der Trainer. Die Saison werde ohnehin noch zahlreiche unterschiedliche Herausforderungen bereithalten: „Wir wissen, dass es Spiele geben wird, die wir dominieren und vielleicht auch mal klarer gewinnen und es wird Spiele geben, an denen es uns der Gegner schwer machen wird. Natürlich wird es auch Niederlagen geben.“

Pokalprüfung bei Wismut Gera

Viel Zeit, sich auf dem perfekten Ligastart auszuruhen, bleibt ohnehin nicht. Im Thüringenpokal wartet mit der BSG Wismut Gera bereits die nächste Aufgabe. Die Geraer spielen nach ihrem Abstieg aus der Thüringenliga nun in der Landesklasse 1 und starteten dort mit 6 Punkten aus drei Spielen recht komfortabel in die Saison. In der Vorsaison lieferte sich Büßleben mit Wismut Gera zuhause ein 4:4-Spektakel, auswärts gewann man 2:0 bei der Wismut. Das möchte man nun natürlich wiederholen.