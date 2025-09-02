Traumspiel in Moorenweis – 1860 kommt zum Kreisligisten

Das wird auch einige Fans anlocken: Die Löwen kommen nächstes Jahr nach Moorenweis. – Foto: Sven Leifer

Ein Vertrag zwischen den Löwen und einem Moorenweiser Unternehmen wurde verlängert. Als Bonus kommt der Drittligist nächstes Jahr nach Moorenweis.

Moorenweis – „Seit meiner Kindheit bin ich Löwen-Fan“, sagt der 39-jährige Michael Leib, Geschäftsführer des Spengler- und Dachdeckerbetriebs Leib GmbH in Moorenweis. „Die Tradition und Leidenschaft von 1860 haben mich immer begleitet.“ Für Leib ist der Münchner Traditionsverein eine Herzensangelegenheit. Aus diesem Grund hat der Familienbetrieb die Partnerschaft mit dem Drittligisten aus der bayerischen Landeshauptstadt jetzt verlängert – und dabei auch noch ein besonderes Gastspiel bekanntgegeben. „Den Termin sollten sich die Fans in ihren Kalender eintragen: am Wochenende 27./28. Juni 2026 kommt der TSV 1860 München zu einem Testspiel nach Moorenweis“, sagt Leib. Für viele Fußballfreunde werde das Freundschaftsspiel gegen den ortsansässigen TSV sicherlich ein tolles Erlebnis.

Zwei Fußballklubs im Herzen „Das wird ein echtes Fußballfest, das die Löwen mitten ins Herz des Landkreises bringt“, so Leib, der sich freut, dass der Termin zustande kam. „Natürlich unterstütze ich auch unseren TSV Moorenweis tatkräftig, schließlich liegt mir der Verein vor Ort auch am Herzen. Aber mein großer Verein war und ist der TSV 1860 München“, betonte Michael Leib.

„Natürlich gab es im Verein immer wieder Höhen und Tiefen, aber gerade das macht die Identifikation doch noch stärker. Dass wir als Betrieb Partner der Löwen sind, macht mich dabei besonders stolz“, sagt der Spengler- und Dachdeckermeister, der selbst bis zur A-Jugend beim TSV Moorenweis Fußball spielte. Inzwischen kickt der Sohnemann erfolgreich in der F-Jugend des Dorfvereins. Dass viel Kinder im Alter des Juniors eher anderen Verein anhängen, will Michael Leib ändern.

Trikotübergabe: 1860-Geschäftsführer Christian Werner (l.) und Michael Leib (r.). – Foto: Privat