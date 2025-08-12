Archivfoto: 2019 hat Wanheim zuletzt gegen den MSV Duisburg gespielt. – Foto: Marcel Eichholz

Traumspiel für den SV Wanheim gegen den Tabellenführer der 3. Liga Am Mittwoch gastiert der MSV Duisburg zu einem Testspiel beim SV Wanheim - und als Tabellenführer der 3. Liga ist das Duell für den Außenseiter so attraktiv wie nur irgendwie möglich. Verlinkte Inhalte 3. Liga KL B1 Duisburg/D/M MSV Duisburg SV Wanheim

Am Sonntag startet der SV Wanheim in die neue Kreisliga-B-Saison, doch vermutlich denkt aktuell niemand an die Sportfreunde Mülheim. Was nicht despektierlich klingen soll, liegt an einem Traumspiel: Der Kreisligist trifft am Mittwoch in einem Traum-Testspiel auf den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga - den MSV Duisburg. Ab 18 Uhr auf FuPa!

Morgen, 18:00 Uhr SV Wanheim 1900 SV Wanheim MSV Duisburg MSV Duisburg 18:00 live PUSH Nach der 0:12-Niederlage im Testspiel 2019 darf Wanheim erneut gegen den MSV Duisburg spielen. Damals war Duisburg frisch aus der 2. Bundesliga abgestiegen, sechs Jahre später führen die "Zebras" nach zwei Siegen zum Auftakt als Aufsteiger die 3. Liga an. Vermutlich schickt Dietmar Hirsch zwar eine B-Elf auf den Rasen, weil der MSV erst am Sonntag in Regensburg spielte, aber dennoch ist es für viele Akteure der Wanheimer ein einmaliges Erlebnis.