Traumschuss lässt Träume platzen

Ein finaler Kracher vom FC Schwaig macht die Hoffnungen des SV Heimstetten auf den ersten Saisonsieg zunichte, die Bayernligapartie endet 1:1.

Heimstetten – Die Jagd nach dem ersten Saisonsieg des SV Heimstetten nimmt so langsam dramatische Züge an. Schlechte Spiele gehen verloren und gute enden Unentschieden. Besonders bitter ist das, wenn man sich, wie beim 1:1 (1:0) in Schwaig, den Ausgleich erst kurz vor Schluss fängt.

Die 400 Zuschauer des Aufsteigers trauten ihren Augen nicht so ganz, weil der schwach gestartete SV Heimstetten in der schmucken Arena der Chef im Ring war. In der ersten Halbzeit machte der Gast fast alles richtig. Defensiv ließ Heimstetten dem FC Schwaig fast keinen Stich und setzte nach vorne ein paar Nadelstiche. Vor allem bei Standardsituationen war Heimstetten immer wieder gefährlich. Das Tor war dann auch ein Standard mitsamt einer guten Portion Glück. Ein von der Mauer abgelockter Freistoße kam im Strafraum genau bei Mittelstürmer Dominique Girtler runter, und der nahm das Geschenk des Himmels dankend an.

Scherger hält gut

Nach 45 Minuten hätte sich niemand beschweren können, wenn es 2:0 für Heimstetten gestanden hätte. Schwaig brachte seine Offensive nur einmal ins Laufen, und das war bei einem langen Ball eine Zwei-gegen-Eins-Situation, bei der der Ball am langen Eck vorbeiging.

Nach der Pause verlagerte sich das Geschehen immer weiter in die Heimstettener Hälfte. Die Schützlinge von Trainerin Sarah Romert fanden spielerisch nicht mehr so die Lösungen wie noch in Durchgang eins. Schwaig wurde zwingender – und in der Phase war der junge Keeper Fabian Scherger ein toller Rückhalt des Teams. Das Heimteam hatte mehr vom Spiel, aber eben auch nicht die Vielzahl der großen Chancen. Nur gegen den letzten Schuss des FC Schwaig war dann kein Kraut gewachsen. Vincent Sommer versenkte einen Traumschuss genau im Kreuzeck (88.), und damit hatte sich der erste Heimstettener Saisonsieg in Luft aufgelöst.

„Natürlich tut es weh, wenn du den Sieg durch so ein spätes Tor verpasst“, sagte Trainerin Sarah Romert, „aber wir hätten uns den Sieg verdient gehabt.“ Sie konnte ihrer Mannschaft nur attestieren, dass man wirklich vieles richtig gemacht habe. Das Team befindet sich auf einem guten Weg, und mit der Leistung von Schwaig habe man auch einen Schritt nach vorne gemacht. Es war definitiv ein ganz anderes Gesicht als bei der enttäuschenden Heimniederlage wenige Tage zuvor gegen den FC Gundelfingen. Sarah Romert warf dann auch schnell den Blick nach vorne: „Der Moment wird kommen, in dem wir diesen ersten Sieg holen.“