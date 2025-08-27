Auf den Gau-Odernheimer Aleksandar Dimitrijevic (rechts) und seine Mitspieler warten in den kommenden Wochen mehrere Highlights vor heimischer Kulisse. Links im Bild: Mattis Tewalt (FV Engers). Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

"Traumprogramm" in spe für Gau-Odernheim Spiel des TSV Gau-Odernheim gegen TuS Koblenz Startschuss mehrerer Heimauftritte gegen Topteams der Liga Benny Wilhelm

Gau-Odernheim. 2. Mai 2010. Während der TSV Gau-Odernheim sich gerade ausrechnet, ob das vor 80 Zuschauern auf dem – damals neuen – Kunstrasen erarbeitete 1:1 gegen Viktoria Herxheim genug sein würde, um die Landesliga zu halten, stößt die TuS Koblenz vor 15.000 Zuschauern ihr Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Das 2:2 gegen den Meister in spe sollte für die Rheinländer zu wenig sein, während der TSV drinbleibt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Nun treffen die beiden ungleichen Vereine erstmals in einem Punktspiel aufeinander. Und zwar im Oberliga-Spitzenspiel, Dritter gegen Erster. So fern wie vor 15 Jahren waren sich die Clubs seither nicht mehr, so sehr auf – scheinbarer – Augenhöhe wie an diesem Sonntag (15.30 Uhr) sowieso noch nie. Die TuS startete unbesiegt, der Aufsteiger mit drei Dreiern aus vier Spielen sensationell. Der ein oder andere Gau-Odernheimer, da ist Sportdirektor Benny Wilhelm sicher, wird sich die Tabelle ausschneiden oder Screenshots machen.

Aktuelles Tabellenbild der Oberliga Screenshot-Material „Das ist für den Verein ein riesiges Highlight – und noch gar nicht zu greifen“, sagt Wilhelm. Die traditionsreiche TuS, zu Gast am Petersberg. Es wird Fantrennung mit Flatterband geben, indem den Koblenzern vom Parkplatz an der Petersberghalle aus ein eigener Weg zum Bereich vor den Tennisplätzen bereitet wird, samt eigenen Mobil-WCs und Verpflegungsständen. „Sie bringen sehr motivierte und lautstarke Fans mit – das ist doch geil“, findet Wilhelm. 150 bis 200 Gäste-Anhänger werden erwartet. Während das Koblenzer Gastspiel in Gonsenheim nächsten Monat unter Sicherheitsaspekten auf der BSA Mombach ausgetragen wird, mit baulicher Fantrennung, gibt es am Petersberg keine polizeilichen Bedenken.