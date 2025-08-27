"Traumprogramm" in spe für Gau-Odernheim

Gau-Odernheim. 2. Mai 2010. Während der TSV Gau-Odernheim sich gerade ausrechnet, ob das vor 80 Zuschauern auf dem – damals neuen – Kunstrasen erarbeitete 1:1 gegen Viktoria Herxheim genug sein würde, um die Landesliga zu halten, stößt die TuS Koblenz vor 15.000 Zuschauern ihr Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Das 2:2 gegen den Meister in spe sollte für die Rheinländer zu wenig sein, während der TSV drinbleibt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Nun treffen die beiden ungleichen Vereine erstmals in einem Punktspiel aufeinander. Und zwar im Oberliga-Spitzenspiel, Dritter gegen Erster. So fern wie vor 15 Jahren waren sich die Clubs seither nicht mehr, so sehr auf – scheinbarer – Augenhöhe wie an diesem Sonntag (15.30 Uhr) sowieso noch nie. Die TuS startete unbesiegt, der Aufsteiger mit drei Dreiern aus vier Spielen sensationell. Der ein oder andere Gau-Odernheimer, da ist Sportdirektor Benny Wilhelm sicher, wird sich die Tabelle ausschneiden oder Screenshots machen.
„Das ist für den Verein ein riesiges Highlight – und noch gar nicht zu greifen“, sagt Wilhelm. Die traditionsreiche TuS, zu Gast am Petersberg. Es wird Fantrennung mit Flatterband geben, indem den Koblenzern vom Parkplatz an der Petersberghalle aus ein eigener Weg zum Bereich vor den Tennisplätzen bereitet wird, samt eigenen Mobil-WCs und Verpflegungsständen. „Sie bringen sehr motivierte und lautstarke Fans mit – das ist doch geil“, findet Wilhelm. 150 bis 200 Gäste-Anhänger werden erwartet. Während das Koblenzer Gastspiel in Gonsenheim nächsten Monat unter Sicherheitsaspekten auf der BSA Mombach ausgetragen wird, mit baulicher Fantrennung, gibt es am Petersberg keine polizeilichen Bedenken.
Von ein- bis zweistelligen Millionenbudgets, wie zu Zweitligazeiten, ist man in Koblenz inzwischen weit entfernt. Seither gab es mehrere Insolvenzanträge. Kenner berichten von einem mittleren sechsstelligen Etat. Berufsfußballer sind die Ausnahme in der stark verjüngten Mannschaft von Trainer – und TuS-Urgestein – Michael Stahl, der schon damals, am 2. Mai 2010, auf der Koblenzer Bank saß. Ziel ist, sich wieder zu einer Oberliga-Spitzenmannschaft zu entwickeln.
Stimmen die Experten-Einschätzungen, dann geben die aussichtsreichsten Titelkandidaten nacheinander am Petersberg ihre Visitenkarte ab. Erst Koblenz, dann Wormatia Worms (14. September), der 1. FC Kaiserslautern II (27. September) und, zum Oremer Markt, der FK Pirmasens (5. Oktober). Gegen den Vorjahres-Sechsten Gonsenheim (1:0) und -Siebten FV Engers (0:2) spielte der TSV bereits, zudem wurden die eher nach unten blickenden Arminia Ludwigshafen (3:2) und Sportfreunde Eisbachtal (2:0) auswärts geschlagen.
„Wir werden nicht auf Dauer mit TuS Koblenz um die oberen Tabellenplätze konkurrieren“, muss Wilhelm nicht ohne Augenzwinkern eingestehen, „das aktuelle Bild ist der Lohn für die Arbeit der letzten Jahre.“ Vorige Runde reichten dem SV Auersmacher 33 Punkte, um drin zu bleiben. Mehr als ein Viertel davon hat der TSV schon eingeheimst, im August. Das macht die Brust breit und den Kopf frei für die Highlights, in denen man als krasser Außenseiter eigentlich nur gewinnen kann. Wilhelm freut sich über viel ehrenamtliche Hilfe von anderen Abteilungen und Eltern der Jugendspieler: „Wir können es nur gemeinsam stemmen.“ Das gilt für die Organisation der Topspiele – und erst recht auf dem Feld.