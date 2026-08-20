Traumlupfer aus über 30 Metern: Masuhr schnappt sich NFV-Titel

Die besondere Szene ereignete sich in der 80. Minute der Erstrundenpartie im ostfriesischen Sparkassen-Pokal II gegen den TSV Jahn Carolinensiel. Einen langen Ball aus der eigenen Abwehr nahm Masuhr gut 30 Meter vor dem gegnerischen Tor mit dem linken Fuß herunter. Nachdem der Ball zweimal aufgesprungen war, erkannte der Stürmer die Situation und hob ihn mit dem rechten Spann über den herausgerückten Torhüter hinweg ins Netz.

Der Treffer brachte dem FC Nesse nicht nur den Einzug in die nächste Pokalrunde. Bei der anschließenden Abstimmung setzte sich Masuhr auch gegen vier weitere sehenswerte Tore aus dem niedersächsischen Amateurfußball durch.