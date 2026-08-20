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Traumlupfer aus über 30 Metern: Masuhr schnappt sich NFV-Titel
Der spektakuläre Pokaltreffer von Eric Masuhr vom FC Nesse ist zum NFV-Tor des Monats Juli gewählt worden. Mit 52,29 Prozent der Stimmen setzte sich der Angreifer deutlich gegen seine vier Konkurrenten durch.
Es war ein Treffer, der nicht nur ein Pokalspiel entschied, sondern nun auch ausgezeichnet wurde. Eric Masuhr vom FC Nesse hat mit seinem sehenswerten Lupfer aus mehr als 30 Metern die Wahl zum NFV-Tor des Monats Juli gewonnen.
Die besondere Szene ereignete sich in der 80. Minute der Erstrundenpartie im ostfriesischen Sparkassen-Pokal II gegen den TSV Jahn Carolinensiel. Einen langen Ball aus der eigenen Abwehr nahm Masuhr gut 30 Meter vor dem gegnerischen Tor mit dem linken Fuß herunter. Nachdem der Ball zweimal aufgesprungen war, erkannte der Stürmer die Situation und hob ihn mit dem rechten Spann über den herausgerückten Torhüter hinweg ins Netz.
Der Treffer brachte dem FC Nesse nicht nur den Einzug in die nächste Pokalrunde. Bei der anschließenden Abstimmung setzte sich Masuhr auch gegen vier weitere sehenswerte Tore aus dem niedersächsischen Amateurfußball durch.
Mehr als die Hälfte der Stimmen für Masuhr
Mit 52,29 Prozent der Stimmen landete der Nesse-Angreifer deutlich auf Platz eins. Zweiter wurde Fynn-Luca Stöver vom FC Gessel-Leerßen mit 24,05 Prozent. Giorgi Tsimakuridze vom SV Bösel sicherte sich mit 10,31 Prozent Rang drei.
Das komplette Ranking:
Eric Masuhr (FC Nesse) – 52,29 Prozent
Fynn-Luca Stöver (FC Gessel-Leerßen) – 24,05 Prozent