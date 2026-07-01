Traumlose für die Klubs aus der Region Zürich

Grosse Freude bei den Vertretern des FVRZ im Schweizer Cup: Thalwil, Tuggen und Regensdorf treffen in der 1. Hauptrunde auf Gegner aus der Super League. Auch Zürich City dürfte mit seinem Los mehr als zufrieden sein.

Der langjährige Erstliga-Spitzenverein Tuggen empfängt den FC Zürich. Die Märchler haben in der Vergangenheit bereits einige denkwürdige Cup-Abende erlebt und dürfen sich nun auf das nächste Highlight freuen. Der FCZ gastiert zum zweiten Mal in drei Jahren beim Erstligisten Tuggen, bei dem er 2023 3:0 siegte .

Viel besser hätte die Auslosung für die Regionalklubs kaum verlaufen können. Die Erstligisten Tuggen und Thalwil dürfen sich auf ein Cupfest gegen einen Super-League-Verein freuen. Auch für den Interregional-Klub Zürich City sowie den Zweitligisten Regensdorf hält die erste Hauptrunde attraktive Gegner bereit.

Ebenso Losglück hatte der amtierende FVRZ-Cupsieger Regensdorf : Wie bereits vor zwei Jahren treffen die Furttaler erneut auf die Grasshoppers ( die Partie endete damals 9:0 für die Profis ).

Der FC Thalwil bekommt es derweil mit Titelverteidiger St. Gallen zu tun.

Zürich City bekommt es mit Super-League-Absteiger Winterthur zu tun – ebenfalls ein attraktiver Gegner für die Stadtzürcher.

Etwas weniger Zuschauerinteresse dürfte die Begegnung zwischen Promotion-League-Rückkehrer YF Juventus und Rapperswil-Jona (Challenge League) wecken. Sportlich verspricht das Duell aber einiges.

FVRZ-Cupfinalist Wiesendangen (er unterlag dort Regensdorf 1:2) trifft dagegen auf Brühl St. Gallen. Die Ostschweizer spielten zuletzt eine starke Saison in der Promotion League und werden eine anspruchsvolle Aufgabe darstellen.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld aus dem Fussballverband der Region Zürich durch den FC Schaffhausen. Die Munotstädter resisen zum FC Rorschach-Goldach aus der 2. Liga interregional.

Die Paarungen der ersten Hauptrunde wurden aus vier regionalen Töpfen ausgelost. Gespielt wird vom 14. bis 16. August.

Alle Partien auf einen Blick

Wiesendangen (2.) - Brühl SG (PL), Rorschach-Goldach (2.i.) - FC Schaffhausen (PL), Mutschellen (2.) - Winkeln SG (2.), Thalwil (1.) - FC St.Gallen 1879 (SL), Zürich City (2.i.) - Winterthur (ChL), Rebstein (2.) - Wil (ChL), Tuggen (1.) - FC Zürich (SL), YF Juventus (PL) - Rapperswil-Jona (ChL), Regensdorf (2.) - Grasshopper Club Zürich (SL), Interlaken (2.) - Bulle (PL), Courrendlin-Courroux (2.) - Grenchen (2. i.), Kaufdorf (4.) - Old Boys (2.), Köniz (2.i.) - Münsingen (1.), Aesch (2.) - Langenthal (1.), Biel-Bienne (PL) - FC Aarau (ChL), Liestal (2.i.) - Young Boys (SL), Courtételle (1.) - Basel (SL), Saxon-Sports (2.) - Thun Berner Oberland (SL), Kerzers (2.) - FC Sion (SL), Genolier-Begnins (2.) - Pully (2.i.), Collex-Bossy (2.i.) - Etoile Carouge (ChL), Terre Sainte (2.i.) - Yverdon Sport (ChL), Meyrin FC (1.) - Neuchâtel Xamax (ChL), Amical Saint-Prex (PL) - Stade Nyonnais (ChL), Bavois (PL) - Servette (SL), Italien GE (2.) - Stade-Lausanne-Ouchy (ChL), Kosova Neuchâtel (2.) - Lausanne-Sport (SL), FC Brunnen (2.) - Taverne (1.), Rotkreuz (2.i.) - Bellinzona (PL), Buochs (1.) - Luzern (SL), Vedeggio (2.) - Lugano (SL), Cham (PL) - Kriens (ChL)