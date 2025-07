Oliver Krüppel erfuhr beim Einkaufen von der Nachricht über den MSV Duisburg. Ein Spieler rief ihn hastig an: Victoria Mennrath trifft in der ersten Runde des Niederrheinpokals am 19. August auf einen der vermeintlich attraktivsten Gegner im Wettbewerb, den MSV Duisburg. „Das ist Wahnsinn. Ich bin immer noch baff“, sagt Krüppel, der seit wenigen Wochen der erste Vorsitzende des Vereins ist.

Denn bereits vor drei Jahren trafen beide Mannschaften im Niederrheinpokal aufeinander. Damals gewann der MSV das Spiel auf der Anlage der Mennrather „De Kull“ mit 8:0. Für Mennrath sind große Gegner mittlerweile beinahe zur Regel geworden: Bei der vierten Teilnahme im Niederrheinpokal hat Mennrath nun zum dritten Mal einen renommierten Verein gezogen. 2018 trat Mennrath in der ersten Runde gegen Rot-Weiss Essen an, verlor damals nur mit 0:1. „Das kann man wirklich Losglück nennen“, sagt Krüppel.

Das Heimrecht in der ersten Runde des Verbandspokal liegt bei der klassentieferen Mannschaft. Krüppel bezeichnet es jedoch als „50:50“-Entscheidung, ob der Verein die Partie zu Hause austragen möchte. Schließlich war der MSV in „De Kull“ bereits zu Gast. „Für ein kleines Dorf ist so ein großes Spiel natürlich eine spannende und tolle Sache. Wir sind uns aber auch bewusst, wie viel Aufwand das bedeutet. Zweimal haben wir es schon gut umgesetzt. Trotzdem wäre es auch schön, vor größerer Kulisse in Duisburg zu spielen“, sagt Krüppel. Allerdings muss der MSV dem Spielortwechsel ebenso zustimmen.