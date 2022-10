Traumlos für ATSV: Das sind die Halbfinals im Bayerischen Totopokal

Darum geht's: der Bayerische Totopokal geht in die Vorschlussrunde - im April 2023. – Foto: Michael Hilpert

Die Halbfinal-Auslosung im Bayerischen Totopokal ist erfolgt! Weil mit der SpVgg Bayreuth (im Achtelfinale) und den Münchner Löwen (im Viertelfinale) bereits zwei der drei bayerischen Drittligisten k.o. gingen, ist nur noch der FC Ingolstadt im Kampf ums Pokal-DFB-Pokalticket im Rennen. Die Schanzer haben's aber mit einer ganz besonderen Halbfinal-Aufgabe zu tun....

...und zwar mit Pokalschreck ATSV Erlangen. Der Nord-Bayernligist hat - jeweils zuhause - erst Regionalligist SpVgg Ansbach (11:10 i.E.) aus dem Weg geräumt, dann Ligakonkurrent ASV Neumarkt (4:1), Regionalligist TSV Aubstadt (6:4 n.E.), und schließlich im Viertelfinale Regionalligist 1. FC Schweinfurt (6:5 n.E.). In der Runde der letzten Vier treffen die Erlanger nun auf Drittligist FC Ingolstadt. "Das sind wirklich spannende Begegnungen – gerade für den ATSV Erlangen ist das Halbfinale gegen Ingolstadt sicherlich ein weiteres Highlight. Doch auch das regionalligainterne Duell zwischen Würzburg und Illertissen verspricht Spannung pur“, erklärte Verbands-Spielleiter Josef Janker.









Halbfinale Nummer zwei bestreiten die Würzburger Kickers und der amtierende Pokalsieger FV Illertissen - ein Duell zweier Regionalligisten. Ausgetragen werden die beiden Halbfinals im bayerischen Totopokal-Wettbewerb in Abstimmung mit den beteiligten Klubs in der ersten Aprilhälfte 2023, letztmöglicher Spieltermin ist der 18. April. Der Totopokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokals – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.