 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Traumlos Alemannia Aachen: Rheinsüd Köln vor Pokal-Kracher

Über die Fair-Play-Wertung ins Südstadion gegen den Drittligisten.

von Andreas Santner · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser
Erst vor wenigen Tagen war Alemannia Aachen im Südstadion zu Gast.
Erst vor wenigen Tagen war Alemannia Aachen im Südstadion zu Gast. – Foto: Gerhard Hannappel

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In der ersten Runde des Mittelrheinpokals trifft der FC Rheinsüd Köln am Samstag um 15:00 Uhr auf den Drittligisten Alemannia Aachen. Dass der Klub aus der Bezirksliga 2 überhaupt im Verbandspokal vertreten ist, verdankt er einer Besonderheit: Sportlich schied Rheinsüd im Achtelfinale des Kreispokals Rhein-Erft mit 1:3 gegen den TSV Weiss aus, rückte jedoch über die Fair-Play-Wertung nach und zog prompt das große Los.

Rückkehr ins Südstadion für beide Klubs

Aufgrund des großen Auswärtsanhangs der Aachener kann die Partie nicht auf der angestammten Bezirkssportanlage Sürther Feld ausgetragen werden. Rheinsüd weicht daher in das Kölner Südstadion aus, die Heimspielstätte von Fortuna Köln. Für beide Teams ist die Spielstätte vertrautes Terrain: Rheinsüd bestritt dort in der Sommerpause ein Testspiel vor 3.641 Zuschauern gegen den 1. FC Köln (0:5). Die Aachener von Trainer Mersad Selimbegovic (44) gastierten ihrerseits erst am vergangenen Samstag in der 3. Liga bei Fortuna Köln (1:1) und kehren somit nach nur einer Woche an die Vorgebirgstraße zurück.

Profi-Rhythmus trifft auf Vorbereitungsphase

Während der Drittligist mit einem Sieg und einem Remis ungeschlagen im Rhythmus steht, befindet sich Rheinsüd noch in der Vorbereitung auf den Meisterschaftsstart am 30. August beim SV Bergheim.

Der erst vor wenigen Tagen 40 Jahre alt gewordene Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer ordnet die Kräfteverhältnisse realistisch ein. Es sei vermessen, davon zu sprechen, die eingespielte Profi-Mannschaft zu ärgern: „Da liegen rein sportlich natürlich zwei völlig unterschiedliche Welten zwischen uns. Ich wünsche den Jungs, dass sie die Atmosphäre und das Spiel aufsaugen und es voll und ganz genießen können.“ Man wolle es der Alemannia aber so wenig wie möglich genüsslich machen.

1.000 Fans aus Aachen erwartet

Neben der sportlichen Aufgabe wartet eine besondere Kulisse. Rund 1.000 Anhänger aus Aachen haben sich angekündigt, weshalb Krämer auch auf Unterstützung aus der Domstadt setzt: „Ich hoffe sehr, dass auch wir den ein oder anderen Kölner dazu bewegen können, uns im Spiel David gegen Goliath zu unterstützen. So oder so freuen wir uns auf eine außerordentliche Kulisse im Südstadion.“