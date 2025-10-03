Traumkulisse, Tore, Flitzeralarm: Delay Sports sorgt für Spektakel

Für den Oscherslebener SC hätten die vergangenen 24 Stunden wohl kaum besser laufen können. Am Donnerstagabend holte sich die Mannschaft von Tobias Friebertshäuser mit einem 1:0-Erfolg beim SV Fortuna Magdeburg II die Tabellenführung der LOTTO-Landesliga Nord. Am Tag darauf erlebte der Landesligist beim Gastspiel von Delay Sports ein Spektakel.

Schon vor einigen Tagen hatte der OSC für den Auftritt der Berliner - deren bekannteste Gesichter die Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede sowie Ex-Profi Kevin Pannewitz sind - ein ausverkauftes Haus gemeldet. 2500 Zuschauer sorgten im Jahnstadion für eine Traumkulisse beim ersten Auftritt von Delay Sports in Sachsen-Anhalt.

Und die Zuschauer bekamen neben mehreren Flitzern auf dem Platz auch allerhand Treffer zu sehen. Die frühe Führung der Gäste durch Fabian Dietrich konnte OSC-Offensivspieler Floralb Daxha noch schnell egalisieren. In der Folge sorgte der Berliner Achtligist, der den vierten Aufstieg in Folge anstrebt, für klare Verhältnisse. Pascal Brossmann, Tim Sulmer und Friede stellten schon zur Pause auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel, der mit vielen Wechseln verbunden war, erhöhten Piet Kühn, Zulu Ernst und Sky Vincent Tloczynski weiter.

Den Oscherslebenern blieb nur noch der zweite Ehrentreffer durch Kimi Benjamin Grüneberg. Der Endstand war an diesem Tag aber absolut zweitrangig. "Auch wenn das Ergebnis am Ende 2:7 hieß, überwiegt heute vor allem die Freude über die Unterstützung und die großartige Kulisse", schrieb der OSC auf seinen Social-Media-Kanälen. Dabei richtete der Club "ein riesiges Dankeschön" an "alle Fans auf den Rängen, an alle Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen und an alle, die dafür gesorgt haben, dass dieser Tag so reibungslos und besonders wurde."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!