Traumhafter Durchmarsch des Türkischen SV

Region . Ein Comeback der Superlative: 2023 stieg der Türkische SV als Fünftletzter aus der Gruppenliga ab, in die er 2024 nach einem 71-Punkte-Meisterstück sofort zurückkehrte. Um nun mit 21 Siegen in Folge mit 79 Zählern mal eben in die Verbandsliga durchzusprinten. Das finale 8:1 bei Absteiger Spvgg. Hochheim ließ bei den fast 200 TSV-Fans alle Jubel-Dämme brechen. Die Mannschaft von Trainer Gökhan Caliskan ist ein würdiger Meister.