»Traumhaft schöne« Testspiele: »Zufrieden« nach einer 0:4-Pleite

Christian Wolf (Sportlicher Leiter, Passau): "Speziell in der ersten Halbzeit hatte Erlbach - natürlich - mehr Spielanteile. Über 90 Minuten gesehen haben wir uns jedoch sehr gut geschlagen. Solche Test sind traumhaft schön für uns. Erlbach ist spielerisch eine klasse Mannschaft, ein Level über uns - aber auch wir wollen zocken. Unsere Burschen können aus solchen Spielen lernen."

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Ein sehr, sehr guter Test! Die erste Viertelstunde hatten wir enorme Probleme, mit dem Tempo von Lam mitgehen zu können. Man hat gemerkt, dass der Gegner in der Vorbereitung weiter ist. Unterm Strich ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Auch wir hatten nämlich unsere Chancen. In der Vorbereitung darf man Ergebnisse nicht überbewerten, deshalb sind wir zufrieden."

Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Die erste Halbzeit: Ein Partie auf Augenhöhe gegen einen sehr gut eingestellten und spielerisch starken Gegner. Wir haben durch zwei ärgerliche Fehler die Gegentore kassiert. Nach der Pause waren wir dann besser im Spiel, haben aber wie in den vergangenen Spielen viel zu viele gute bis sehr gute Chancen liegen lassen. Ein ordentlicher letzter Test - das Ergebnis ist zweitrangig. Jetzt wird es Zeit, dass es wieder um Punkte geht. Herzlichen Dank an den SV Garham der den Platz heute extra geräumt hat, damit das Spiel stattfinden konnte."

